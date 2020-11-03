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Елена Голунова из "Битвы экстрасенсов" стала мамой 52 года. Это ее 4 ребенок

09:44 03.11.2020 Фото: instagram.com
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«Кто говорил, что после пятидесяти нет жизни?! У моей мамы она только набирает обороты!»- такое сообщение появилось на страничке известного экстрасенса и телеведущего Влада Кадони.

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Буквально несколько дней назад она стала мамой в четвертый раз
Сюжет: Зачатие. Беременность. Роды
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Елена Голунова из "Битвы экстрасенсов" стала мамой 52 года. Это ее 4 ребенок"Танцующий миллионер" впервые стал отцом: Джанлука Вакки назвал дочь Блу ИерусалимаЕщё 48 новостей

Звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова в возрасте 52 лет стала мамой. Несколько дней назад она родила дочку. Для нее это четвертый ребенок, и к тому же первая девочка в ее семье, она очень рада этому. Сейчас экстрасенс принимает поздравление от множества друзей и поклонников. Главное же что доказала Елена Голунова это то, что можно быть счастливым в любом возрасте.

Кого родила Елена Голунова

Большой неожиданностью для фанатов популярно шоу «Битва экстрасенсов» стало то, что 52-летняя Елена Голунова снова стала мамой. Свой статус в этой роли она обновила уже в четвертый раз, и сейчас принимает поздравление от друзей и поклонников.

Известно об этом стало благодаря снимкам из роддома, которые Елена Голунова опубликовала на своей страничке в Инстаграм. Буквально несколько дней назад она стала мамой в четвертый раз и поспешила обрадовать этим своих подписчиков. Только остается неизвестным родила она ребенка сама, или прибегла к услугам суррогатной матери.

Голунова не скрывает пол ребенка. У нее родилась девочка, но имя ее экстрасенс пока не раскрывает. Судя по всему несмотря на свой преклонный возраст женщина чувствует себя превосходно. Голунова написала о том, сейчас готова поделиться своим счастьем с каждым человеком вокруг.

Сын звезды «Битвы экстрасенсов» Влад Кадони также опубликовал на своей страничке семейные снимки и порадовался за маму. Теперь у него есть сестра, и он очень рад данному факту.

«Кто говорил, что после пятидесяти нет жизни?! У моей мамы она только набирает обороты!»- такое сообщение появилось на страничке известного экстрасенса и телеведущего.

Не только родные, но и многочисленные поклонники и друзья сейчас оставляют теплые слова поздравления на страничке Голуновой. Эта новость для многих стала неожиданостью, но очень приятной.

Личная жизнь и дети Елены Голуновой

У Елены Голуновой уже есть 3 сына. Влада Кадони она родила от первого брака в возрасте 17 лет, но ее супруг погиб при трагических обстоятельствах. Он был рекетир, и видимо перешел кому-то дорогу, за что и поплатился жизнью. Это были непростое время для молодой матери. Она осталась одна с маленьким ребенком на руках. К тому же родителей ее уже не было в живых к этому времени.

Мальчика назвали при рождении Виктором, но он предпочел взять себе псевдоним. Сейчас это один из самых известных экстрасенсов страны, и судя по всему свои способности он унаследовал от матери.

Спустя некоторое время женщина повторно вышла замуж. От нового мужа она родила еще двух сыновей Дмитрия и Льва. Только брак Голуновой со временем дал трещину, и она развелась в 2015 году.

Тем не менее, долго Елена Голунова одна не оставалась. Третий раз замуж она вышла летом 2019 года. Своим поклонникам, экстрасенс неоднократно говорила, что счастье можно найти в любом возрасте.

Источник: 1rre.ru

дочка Звезда «Битвы экстрасенсов» поздравления стала мамой старородящая Елена Голунова Влад Кадони Instagram
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