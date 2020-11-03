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Магазин " Хороший": Разморозка рыбы по науке

09:17 03.11.2020 Фото: Магазин морских продуктов"Хороший"
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Размораживайте рыбу на нижней полке холодильника, ни в коем случае не кладите ее в горячую воду!

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"Хороший" - это всегда вкусная рыба

Если вы купили не охлажденную, а покрытую ледяной глазурью рыбу, которая была заморожена при вылове, помните, что размораживать ее надо очень осторожно. Не покупайте рыбу, которая размораживалась и замораживалась повторно - вряд ли качество ее будет высоким, более того, есть вероятность отравления.

Как определить, была ли повторно заморожена красная рыба? Неестественный цвет – в первую очередь, желтизна, деформированная тушка, облетевшая чешуя, ледяные наросты – все это говорит о несоблюдении норм хранения. Качественная рыба будет иметь ровную окраску, прижатые к телу плавники, светлые чистые глаза.

Размораживайте рыбу на нижней полке холодильника, ни в коем случае не кладите ее в горячую воду (в холодную и чуть подсоленную – можно, если надо поторопиться с разморозкой), размораживать в микроволновке тоже не стоит.

Источник: Раздел Магазина морских продуктов "Хороший" на сайте Весь Бердск

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