Запретить госзакупки импортных медицинских масок хотят в России

Минпромторг РФ предлагает запретить до 31 декабря 2021 года госзакупки медицинских масок из других стран, кроме ЕАЭС, проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.
Правительство РФ в конце апреля приняло постановление о введении запрета на допуск импортных промышленных товаров к госзакупкам, а также к закупкам для нужд обороны страны и безопасности государства. Ограничения не распространяются на продукцию из стран ЕАЭС, существует еще ряд исключений из запретов (например, в случае отсутствия на территории РФ подтвержденного производства товара).
Минпромторг подготовил изменения в перечень продукции, указанной в принятом в апреле постановлении, - в частности, в список предлагается включить "изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки (только в отношении медицинских масок)" (пункт 123) и "средства защиты головы и лица (только в отношении медицинских масок)" (пункт 126).
В пояснительной записке к проекту министерство отмечает, что до середины марта объем серийного производства медицинских масок в России составлял порядка 0,6 миллиона штук в сутки, однако в результате ввода дополнительных производственных линий к текущему моменту максимальный суточный объем производства составляет 21 миллион штук.
"Общая максимальная среднесуточная потребность в медицинских масках населения России и организаций составляет 10,8 миллиона штук, которую полностью покрывают возможности российских производителей", - отмечается в записке. Сейчас медицинские маски в РФ производят 85 организаций, однако "по полученной от производителей информации" общая сумма остатков на складах составляет около 141 миллиона медицинских масок, и некоторые предприятия вынуждены прекратить производство в связи с отсутствием спроса.
Минпромторг также указывает, что за первое полугодие 2020 года объем закупок для государственных и муниципальных нужд медицинских масок составил около 370 миллионов штук - около 10% объема российского рынка масок. "По оценкам экспертов, более 80% указанного спроса было удовлетворено товарами из стран Юго-Восточной Азии", - добавляет министерство.