Главную роль в первом художественном фильме в космосе сыграет актриса из России

Стало известно, что главную роль в российском фильме, который снимут на МКС, сыграет женщина. "РГ" писала об этом масштабном проекте - нашем ответе Илону Маску и его картине с Томом Крузом, которую американцы планируют снять в космосе.
"Главную роль в первом художественном фильме, который будет снят в космосе, сыграет женщина. Решение об этом принято продюсерами картины в интересах сюжета. Ранее создатели проекта планировали провести конкурс как среди мужчин, так и среди женщин, имея два варианта сценария, однако в процессе дальнейшей работы и обсуждения пришли к выводу, что для картины безусловно выигрышнее женский образ", - говорится в совместном релизе двух корпораций.
Напомним также, что космическая драма с рабочим названием "Вызов" - совместный проект не только Роскосмоса и Первого канала, но и студии Yellow, Black and White. Съемки пройдут на Международной космической станции уже осенью 2021 года. Тогда же, когда и будут снимать фильм с Томом Крузом.