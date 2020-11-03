Какая страна-лидер по числу завезенных случаев коронавируса в Россию, узнайте

С 1 августа открылось регулярное сообщение с Анкарой и Стамбулом

Россия и Турция начали обсуждать возможность снизить интенсивность авиасообщения с учетом завершения туристического сезона, рассказал "Интерфаксу" источник в одной из турецких авиакомпаний.

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что абсолютное большинство "завозных" случаев коронавируса - 90% - попали в Россию из Турции.

"Изучается вопрос на взаимной основе о снижении интенсивности полетов. В первую очередь, это может затронуть чартерное авиасообщение, - сказал собеседник "Интерфакса". - Зимой поток туристов все же ниже, чем летом, поэтому чартеры загружаются меньше. Спрос на такие перевозки падает, число рейсов сокращается. Причины исключительно экономические".

Авиасообщение России с Турцией возобновилось в августе после долгого перерыва, вызванного пандемией коронавируса. С 1 августа открылось регулярное сообщение с Анкарой и Стамбулом, с 10 августа возобновились чартеры в Анталью, Бодрум и Даламан.

С января по октябрь Анаталью посетили 1,4 млн туристов из России, это на 74% меньше, чем за тот же период прошлого года, когда турпоток составил 5,4 млн, сообщил аналитический центр Turismdatabank. Всего с начала года регион принял более 3,2 млн иностранных туристов, что на 11,4 млн (77,7%) меньше, чем годом раньше. Поток местных туристов в провинции сократился на 68,5%, с 560 000 до 176 700 человек.

Турпоток из Нидерландов упал на 93,6%, до 27 300 человек. Из Израиля в отчетный период в Анталью приехали 18 700 туристов, что на 89% меньше, чем годом ранее. Турпоток из Германии снизился на 86,6% (с 2,5 млн до 335 000 человек).