Предложил помочь улучшить отношения с мусульманами Франции Лукашенко

Категорически неприемлемо вмешиваться в чувства верующих

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил французскому лидеру Эмманюэлю Макрону посредничество в отношениях с мусульманами. С таким заявлением Лукашенко выступил на встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, передает агентство БелТА.

"Мусульмане никогда нам не создавали проблем. Я часто говорю, что мусульмане на всех выборах практически на 100% поддерживали власть и меня как президента. Мы никогда себе не позволим то, что недавно начал заявлять президент Франции о свободе слова и религиозных чувствах: что тебе даст это в стране, что ты начинаешь критиковать мусульман? Может, ему как раз надо посредничество между ним и мусульманами? Я могу ему здесь помочь, потому что у меня с мусульманами очень добрые отношения", - отметил Лукашенко.

Как подчеркнул президент, "категорически неприемлемо вмешиваться в чувства верующих".

16 октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин был убит учитель истории и географии Самюэль Пати, который на уроке, посвященном свободе слова, продемонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные журналом Charlie Hebdo пять лет назад. После этого президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что власти страны "развернут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций" и не запретят публиковать карикатуры.

В связи с этим в целом ряде государств Азии, Африки и Ближнего Востока прошли массовые уличные протесты. Их участники осудили публикацию карикатур на пророка Мухаммеда во Франции. Они скандировали лозунги в защиту ислама и называли президента Франции Эмманюэля Макрона "врагом Аллаха". В ряде мест демонстранты сжигали французские флаги, рвали и топтали портреты Макрона.