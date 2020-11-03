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Стрельба в 6 точках: При теракте в Вене погибли 7 человек 2 ноября 2020

08:24 03.11.2020 Фото: pixabay
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Нападавших было несколько, один из них застрелен. Преступники использовали длинноствольное огнестрельное оружие. Операция по поимке преступников продолжается, в ней задействована большая часть полиции города и военные.

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Террористы устроили перестрелку в 6 городах

Минимум 15 человек ранены и двое погибли в результате теракта, произошедшего в Вене в понедельник вечером накануне вступления в силу жестких общественных ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Стрельба началась неподалеку от площади Шведенплатц вблизи от главной синагоги города Штадттемпель. Канцлер Себастьян Курц в эфире телеканала OЕ24 подтвердил, что полиция расценивает произошедшее как теракт, погиб как минимум один прохожий. Изначально считалось, что целью нападавших была синагога, но пока эти сообщения не подтверждены.

Австрийский телеканал ОЕ24 сообщил, что в результате стрельбы в центре Вены могли погибнуть семь человек.

"Полиция не исключает, что в результате стрельбы есть семь погибших", - отмечает телеканал. По его данным, стрельбу могли открыть несколько человек.

По имеющейся информации, нападавших было несколько, один из них застрелен. Нападавшие использовали длинноствольное огнестрельное оружие. Операция по поимке преступников продолжается, в ней задействована большая часть полиции города и военные.

Сообщается, что стрельба произошла в шести точках в первом районе города - Морцинплатц, Зальцгрис, Зайтенштеттенгассе, Грабен, Бауэрнмаркт и Фляйшмаркт.

Сообщения о якобы взятых в заложники гражданах неподалеку от торговой улицы Марияхильфе не подтвердились.

В МВД Австрии также сообщили, что расширили зону поиска террористов, так как не исключают, что им удалось покинуть Вену.

Полиция просит граждан не публиковать видеозаписи в соцсетях, а обращаться напрямую в правоохранительные органы. Население города призвали избегать общественных мест и транспорт, а также не распространять фото и видеозаписи работы специальных служб на месте происшествия. В первом районе Вены ведется крупная операция специальных служб.

По информации издания Kronen Zeitung, нападавший подорвал себя взрывным устройством.

Вена перестрелка теракт
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От редакции

Найдут террористов?

Аноним, 03 ноября 2020 08:31
Теперь мы наблюдаем реальное начало Третьей мировой войны.

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