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Недоволен работой Роскосмоса над космическими программами Путин

08:42 03.11.2020 Фото: Кремлин
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Нынешняя ракетная программа «Роскосмоса» состоит из шести ракет-носителей. Самой тяжелой из них является «Ангара-А5В», находящаяся в стадии проектной разработки.

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По словам президента, в условиях больших бюджетных трат на борьбу с эпидемией COVID-19, важно грамотно расставить приоритеты, объективно оценить имеющийся научный, технологический и производственный потенциал космической отрасли.

Президент Владимир Путин потребовал от «Роскосмоса» объяснить, почему задерживается программа создания ракеты сверхтяжелого класса. Об этом он заявил во время совещания по вопросам развития космической отрасли.

Как сказал глава государства, госкорпорации было поручено подготовить ряд новых программ: разработка сверхтяжелой ракеты, создание космической группировки в рамках проекта «Сфера», развитие системы ГЛОНАСС.

«Однако, как я вижу, указанные программы до настоящего времени не утверждены. Прошу доложить, в чем причина такой задержки, когда будет окончательно завершено их формирование», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что сделать эту работу нужно в самое ближайшее время. По словам президента, в условиях больших бюджетных трат на борьбу с эпидемией COVID-19, важно грамотно расставить приоритеты, объективно оценить имеющийся научный, технологический и производственный потенциал космической отрасли.

«Чтобы вкладываемые средства принесли практическую пользу в областях навигации, связи, телевещания в ближайшей и среднесрочной перспективе», — резюмировал Путин.

Нынешняя ракетная программа «Роскосмоса» состоит из шести ракет-носителей. Самой тяжелой из них является «Ангара-А5В», находящаяся в стадии проектной разработки.

Летом 2020 года госкорпорация включила в этот проект разработку ракеты с многоразовыми возвращаемыми ступенями. Цена одной ракеты серии «Ангара-А5», по предварительным данным, составит 5 млрд руб.

«Роскосмос» планирует к 2028 году создать сверхтяжелую ракету «Енисей». Стартовый комплекс для них должен разместиться на космодроме «Восточный». В ноябре 2019 года проект ракеты был отправлен на доработку.

В октябре 2020 года Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева (ГРЦ) разработал концепцию ракет-носителей сверхтяжелого класса на базе ракеты «Лидер». Они могут использоваться для полетов к Марсу и Луне.

Источник: Кремлин

космос ракета Владимир Путин
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