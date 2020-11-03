Недоволен работой Роскосмоса над космическими программами Путин

По словам президента, в условиях больших бюджетных трат на борьбу с эпидемией COVID-19, важно грамотно расставить приоритеты, объективно оценить имеющийся научный, технологический и производственный потенциал космической отрасли.

Президент Владимир Путин потребовал от «Роскосмоса» объяснить, почему задерживается программа создания ракеты сверхтяжелого класса. Об этом он заявил во время совещания по вопросам развития космической отрасли.

Как сказал глава государства, госкорпорации было поручено подготовить ряд новых программ: разработка сверхтяжелой ракеты, создание космической группировки в рамках проекта «Сфера», развитие системы ГЛОНАСС.