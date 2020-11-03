Нашел позвонки человека и части самолета И-16 времен Великой отечественной войны отряд "Кондор" Бердска в Северной Осетии

20 экспедиция была разведывательной и малочисленной, но 4 участникам удалось сделать интересные находки.

Алексей Батенев, новый руководитель поискового отряда «Кондор»

Прошла 20 экспедиция поискового отряда "Кондор" Бердска в Северную Осетию с 14 по 28 октября. Она была разведывательной, ездили 4 человека. Главная задача отряда - подъем останков времен Великой отечественной войны. Подробности в ближайшее время.

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