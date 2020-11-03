Нашел позвонки человека и части самолета И-16 времен Великой отечественной войны отряд "Кондор" Бердска в Северной Осетии

Прошла 20 экспедиция поискового отряда "Кондор" Бердска в Северную Осетию с 14 по 28 октября. Она была разведывательной, ездили 4 человека.
Главная задача отряда - подъем останков времен Великой отечественной войны. Подробности в ближайшее время.
20 экспедиция была разведывательной и малочисленной, но 4 участникам удалось сделать интересные находки.
Прошла 20 экспедиция поискового отряда "Кондор" Бердска в Северную Осетию с 14 по 28 октября. Она была разведывательной, ездили 4 человека.
Главная задача отряда - подъем останков времен Великой отечественной войны. Подробности в ближайшее время.