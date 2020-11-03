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Число жертв землетрясения на западе Турции достигло 98

09:33 03.11.2020
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В пятницу днем, 30 октября, на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6.

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Число погибших в результате землетрясения на западе Турции достигло 98

На западе Турции число жертв землетрясения, которое произошло в провинции Измир, увеличилось до 98, сообщило во вторник Управление по чрезвычайным ситуациям страны. Ранее было известно о 91 погибшем.

"[В результате землетрясения] погибли 98 граждан. Из 994 пострадавших граждан 847 выписаны [из больниц]", - указано сообщении ведомства.

В настоящее время порядка 147 человек остаются в медучреждениях. На месте пяти разрушенных и сильно поврежденных зданий в Измире все еще ведутся поисково-спасательные работы.

В пятницу днем, 30 октября, на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6. Его эпицентр пришелся на Эгейское море вблизи города Сеферихисар провинции Измир. Также землетрясение ощутили на близлежащих греческих островах, сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Греция и Турция выразили готовность помочь друг другу после мощного землетрясения.

землетрясение турция
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