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Сколько жителей региона устроил на работу центр занятости населения, стало известно

13:15 03.11.2020 Фото: pixabay.com
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На максимальное пособие по безработице в размере 14 556 рублей имеют право граждане, которые отработали в текущем году не менее 26 календарных недель.

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Около 46 000 жителей Новосибирской области трудоустроены с начала года через центры занятости населения

Масштабный комплекс мер по содействию занятости безработных граждан реализуется в Новосибирской области региональным министерством труда и социального развития. Все центры занятости населения работают в штатном режиме, прием жителей ведется по предварительной записи – для исключения ситуаций скопления людей в условиях пандемии.
Как сообщили в министерстве, регистрация в качестве безработных граждан осуществляется в дистанционном формате через портал «Работа в России». Информацию о прежнем месте работы и увольнении, уровне оплаты труда, а также достоверность данных в заявлении центры занятости уточняют путем межведомственного взаимодействия.

В настоящее время на портале представлено более 38 тысяч рабочих мест в Новосибирской области. При содействии специалистов центров занятости населения региона с начала 2020 года трудоустроено 45,6 тысяч человек.

На максимальное пособие по безработице в размере 14 556 рублей имеют право граждане, которые отработали в текущем году не менее 26 календарных недель до даты обращения в центр занятости населения в целях поиска работы, признанные безработными и представившие справку о среднем заработке за последние три месяца до увольнения. Пособие будет выплачиваться в течение 6 месяцев, а гражданам предпенсионного возраста – в течение года.

Кроме того, безработные жители региона могут получить субсидию на развитие своего дела, пройдя конкурсный отбор, в ходе которого необходимо представить и защитить свой бизнес-проект. Размер субсидии определяется индивидуально для каждого участника. Максимальная сумма – 200 тысяч рублей.

Работодатели, которые организовали предпринимательскую деятельность при содействии центров занятости населения, также могут претендовать на государственную поддержку: на создание дополнительных рабочих мест предусмотрено финансирование до 100 тысяч рублей за каждое рабочее место.

Получить дополнительную консультацию специалиста можно по телефону горячей линии министерства труда и социального развития Новосибирской области 8-800-100-0082, или обратившись непосредственно в центры занятости населения. С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте министерства.

Источник: nso.ru

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