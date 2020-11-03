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Скрутили и пытали: Изгнать бесов из 10-летнего сынишки чесноком и иконами пытались родители. Смотрите видео

13:00 03.11.2020 Фото: стоп кадр видео ren.tv
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Директор школы, которую посещает ребенок, признался, что школьник часто баловался и привлекал к себе внимание, однако ничего похожего на то, что есть на видео, в учебном заведении не наблюдали.

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Россияне попытались изгнать из десятилетнего сына бесов чесноком и иконами

Жители Волгоградской области попытались изгнать из десятилетнего ребенка бесов с помощью чеснока и икон. Видеозапись домашнего обряда опубликована в YouTube-канале муниципального телевидения Волгограда.

На записи видно, как взрослые по очереди держат мальчика, издающего рычащие звуки. Время от времени ему показывают иконы, крест, и дают чеснок. «Надо вызывать кого-то, так дело не пойдет. А потом монастырь, монастырь и монастырь», — говорит кто-то из родственников за кадром. В объектив камеры попал и маленький ребенок, наблюдавший за обрядом «экзорцизма».

Герои видео — жители села Гусевка. Знакомые россиян рассказали, что не замечали за ними ничего необычного. Директор школы, которую посещает ребенок, признался, что школьник часто баловался и привлекал к себе внимание, однако ничего похожего на то, что есть на видео, в учебном заведении не наблюдали. Издание отмечает, что на ситуацию уже отреагировали в органах опеки и в комиссии по делам несовершеннолетних.

Видео ren.tv

дьявол изгнание бесов святая вода
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