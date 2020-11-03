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Как работа на удаленке мешает личной жизни жителям России?

15:45 03.11.2020 Фото: pixabay.com
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Аналитики проанализировали данные опроса, который проходил онлайн. В нем приняли участие 5,2 тыс. человек из девяти городов-миллионников, работающих в офисе.

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Россияне жалуются на стирание граней между работой и личной жизнью на удаленке

По данным опроса, 40% респондентов столкнулись со сложностями с техническим оснащением для работы.
Около 56% опрошенных россиян указывают на стирание граней между работой и личной жизнью в качестве основной проблемы удаленной работы. Такие данные содержатся в опросе Райффайзенбанка.

Также большинство респондентов (51%) отмечают сложности в том, чтобы сосредоточиться в нерабочей среде, так как дома много отвлекающих факторов. При этом 28% россиян жалуются на отсутствие дома рабочего пространства и, как следствие, невозможность уединиться.

Также 40% опрошенных столкнулись на удаленке со сложностями с техническим оснащением для работы. Кроме того, респонденты отметили нехватку профессиональной экспертизы коллег и чувство разобщенности, одиночества.

Аналитики Райффайзенбанка проанализировали данные опроса, который проходил онлайн с 15 по 19 октября. В нем приняли участие 5,2 тыс. человек из девяти городов-миллионников, работающих в офисе.

дистант удаленка
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