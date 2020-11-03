"Он угрожал вызвать полицию и выставить меня из больницы": Пожаловался на хамское поведение врача пациент Юрий Моделов ковидного из госпиталя Бердска

«Каким образом у нас в палате номер 206, где лежат пациенты с отрицательным тестом, разместили больного, которого только приняли с улицы, а тест у него был взят при поступлении». На что дежурный врач ответил четко - этот не твоё дело, закрой рот и идти в палату", - жалуется бердчанин.

В Бердске дежурный врач хамит пациентам

2 ноября в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился пациент ковидного госпиталя Бердска Юрий Моделов. Мужчина рассказал историю о врачебном цинизме одного из докторов отделения пульмонологии ЦГБ Бердска.

По словам Юрия, инцидент произошел 1 ноября примерно в 20:00 вечера в ковидном госпитале ЦГБ Бердска. Дежурный врач Дмитрий Лубянский хамски вёл себя по отношению к пациентам отделения, утверждает бердчанин.

-Он угрожал вызвать полицию и выставить меня из больницы с её помощью. Всё произошло из-за моего вопроса ему: «Каким образом у нас в палате номер 206, где лежат пациенты с отрицательным тестом, разместили больного, которого только приняли с улицы, и тест у него был взят при поступлении». На что дежурный врач ответил четко: "Это не твоё дело, закрой рот и идти в палату",- рассказал мужчина.

Юрий подчеркнул, врач представляться оказывался, а узнать его имя и фамилию удалось только в приёмном покое. Кроме того, Дмитрий Лубяский не стал вызывать заведующую отделения для решения конфликта.

-На мою просьбу связаться с заведующей отделением и решить вопрос перемещения пациента на 3 этаж, куда поступают все больные, я был "послан". Он сказал, что это не мне решать, - откровенно рассказал Юрий.

Чтобы «противостоять» угрозам, Моделов написал заявление участковому врачу, потому что боялся оказаться «на улице» без нужного лечения. Также пациент обратился в прокуратуру и Роспотребнадзор.

Сегодня утром, 3 ноября, «Курьер. Среда. Бердск» позвонил в пульмонологическое отделение ЦГБ Бердска. Мы попросили соединить нас с заведующей отделения, чтобы она прокомментировала ситуацию. Но трубку взял врач, который отказался называть своё имя и фамилию.

- Заведующей нет, она находится на обходе. Сейчас в отделении у нас 150 человек, обход больных она закончит только к четырем часам дня,- сообщила врач пульмонологического отделения ЦГБ Бердска.

Сам Юрий Моделов не отзывается категорически плохо обо всём отделении, только об этом дежурном враче.

- В этой больнице есть действительно хорошие медики, которые спасают жизни людей. У них достойное отношение к больным. Но Лубянский позволяет себе много лишнего. Хамит пожилым людям, на него уже были неоднократные жалобы и ему выносилось предупреждение за поведение, - сообщил мужчина.

Вчера,2 ноября, Юрия выписали из отделения. Бывший пациент попросил оставить его контакты, чтобы с ним могли связаться люди, которые также пострадали от халатного отношения Дмитрия Лубянского.

Почта Дмитрия: modelov.jura@gmail.com.

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