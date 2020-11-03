Вырос тариф на вывоз мусора почти на 40% для жителей Бердска с 1 ноября 2020

Департамент по тарифам повысил расценки на услуги регионального оператора «Экология-Новосибирск». Теперь каждый бердчанин будет платить более 83 рублей в месяц за свои отходы.

Вывоз мусора подорожал для бердчан до конца 2020 года

Правительство Новосибирской области повысило тариф на вывоз мусора для населения почти на 40%. 30 октября департамент по тарифам опубликовал соответствующий приказ. Из документа следует, что «предельный единый тариф» на услуги регионального оператора «Экология-Новосибирск» повышается с 301,97 рубля до 420,29 рубля за кубометр вывозимых твердых коммунальных отходов.

Новые расценки согласно приказу вступают в силу с 1 ноября. И будут действовать до 31 декабря 2020 года.

Ежемесячный платеж для одного прописанного в квартире человека рассчитывается так: тариф умножается на установленный в регионе «норматив накопления отходов» (2,38 кубометра в год) и делится на 12 месяцев. То есть сумма в платежке вырастет до 83,35 рубля. Сейчас она составляет 59,88 рубля с человека. Таким образом, платеж для одного человека вырастет на 39,1%.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в конце 2019 года плата за вывоз мусора упала с 88,62 до 59,88 рубля из расчета на одного жителя после того, как федеральные власти освободили региональных операторов обращения с отходами от НДС. Но уже в феврале 2020-го гендиректор «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова предлагала повысить тариф на 10%.

Позже регоператор обратился в прокуратуру с просьбой проверить обоснованность предельного тарифа. Ведомство перенаправило обращение в Федеральную антимонопольную службу, а та выдала предписание пересчитать тариф на вывоз твердых коммунальных отходов в Новосибирской области. Что, вероятно, и сделал департамент по тарифам, который возглавляет Гарей Асмодьяров.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", последнее повышение тарифа на вывоз мусора произошло в сентябре 2020 года.

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