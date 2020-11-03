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Авто / Общество

Новые штрафы 1000 и 1500 руб. с камер для водителей прокомментировал эксперт

15:36 03.11.2020 Фото: pxhere
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Дорожные камеры в городе будут выявлять и автоматически выписывать штрафы водителям с непристегнутым ремнем, а также тех, кто пользуется телефоном во время движения.

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За непристегнутый ремень грозит штраф в размере 1 тыс. рублей

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов прокомментировал информацию о том, что дорожные камеры в Москве начнут фиксировать такие нарушения, как езду с непристегнутым ремнем безопасности или разговор по телефону за рулем.

«С точки зрения безопасности дорожного движения, это, конечно хорошая новость. Но есть ли гарантия, что камера правильно зафиксирует отсутствие ремня безопасности или тот факт, что водитель может просто держать телефон в руке, не используя его», — сказал автоэксперт.

За непристегнутый ремень грозит штраф в размере 1 тыс. рублей, за использование телефона во время движения — 1,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве с 7 ноября проезд по выделенным полосам будет разрешен только для автомобилей экстренных служб, такси и велосипедистов. На личном автомобиле нельзя будет проезжать по выделенке даже в выходные.

Источник: Известия

дорожная камера непристегнутый ремень телефон за рулем штрафы
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