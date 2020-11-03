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Боди, комбинезоны и песочники для малышей — критерии выбора

13:09 03.11.2020
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К выбору детской одежды для самых маленьких родители подходят особенно трепетно.

К выбору детской одежды для самых маленьких родители подходят особенно трепетно. Боди удобно носить в качестве удобного белья на каждый день - и для дома, и для выхода на улицу, в поликлинику и т. д. Песочники — это удлиненное боди-штанишками идеально для дома и для выхода в летний период. Если ребенок только учится ходить — эта одежда защитит его колени. Комбинезоны — это самый солидный костюм — верхняя одежда для прогулки в любую погоду с длинными рукавами и полностью закрытой ножкой. Очень часто на запястьях и вокруг щиколотки вшивается резиночка. Все эти вещи можно купить по следующей ссылке: https://www.VipAvoska.com.ua, где есть возможность без каких-либо проблем подобрать все необходимое по очень демократичным и благоразумным ценам. На специализированном сайте оформить заявку на покупку можно без проблем в онлайн режиме.

На что именно стоит обратить особое внимание?

Основные критерии для выбора такой одежды для малыша:

  1. Качество материалов. Если это белье — боди и песочники — то лучше отдавать предпочтение гипоаллергенным тканям — хлопку разной выделки. Для комбинезонов важным критерием можно считать водонепроницаемость, защита от ветра и теплая легкая подкладка.
  2. Удобство для быстрой смены подгузника. Боди и песочники должны быть с кнопочками внизу, чтобы нижнюю часть можно было расстегнуть. Таким образом, чтобы поменять ребенку подгузник, его не придется полностью раздевать.
  3. Комфорт для ребенка. Длинный рукав актуален в более прохладное время года, а короткий идеален на жару или в случае, если сверху планируется надеть еще что-то из одежды. Боди с длинным рукавом также актуально для сна. Ведь малыш может сбросить одеяло. Такая одежда не даст ему замерзнуть.

Дополнительные моменты при выборе

Боди, песочники, комбинезоны — это самая удобная одежда для маленьких детей. Она не сковывает движений, при этом плотно облегает тело, не собирается в складки при движении, не образует комков. К тому же в этом случае не будет лишних слоев одежды. Ребенок будет активным и подвижным, ведь пеленки и распашонки в сравнении с боди создают лишний дискомфорт.

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