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"В 21 веке люди не умирают в 45 лет": Психами назвал одиноких и не замужних в 30 лет житель Бердска

15:17 03.11.2020, Дарья Моисеенко Фото: pixabay
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Негативный высказался об одиноких людях, анонимный пользователь в социальной сети : "Все-таки раньше было лучше и люди знали - семья это хорошо и в 20 уже были в браке, и все были счастливы. А сейчас просто плывут, как амебы без цели по жизни.

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Бердчанин уверен 30-х люди, чтобы быть счастливыми должны иметь собственную семью
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
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"В 21 веке люди не умирают в 45 лет": Психами назвал одиноких и не замужних в 30 лет житель БердскаБлагоприятные и плохие дни лунного календаря для развода в ноябре 2020 годаЕщё 257 новостей

Житель Бердска убежден: «Человек по своей природе не создан быть один!». Пост с философскими рассуждениям он оставил вчера, 2 ноября, в социальной сети «Вконтакте» в группе «Подслушано Бердск».

Свою личность подписчик решил не раскрывать и остался инкогнито. Аноним недоумевает, как 30 годам можно быть не в браке, ну или хотя бы не в отношениях.

- Особенно забавляют всякие любители жить для себя, которые привыкли быть одни. Человек по природе не создан быть один! Вы психи какие-то? Живут в одиночестве, детей нет и утешают себя, что так им лучше, но у других шумные семьи и жизнь кипит! Вы сидите одинокими вечерами, как в гробах. Это жизнь? Все-таки раньше было лучше и люди знали - семья это хорошо и в 20 уже были в браке, и все были счастливы. А сейчас просто плывут, как амебы без цели по жизни. Скоро очередной новый год и в семьях буду радоваться, и весь этот год родители наблюдали за ростом своих детей, его они прожили не зря. А вы будете скулить, ещё один год прошел и ничего не случилось,-пишет бердчанин.

Никто из комментаторов не подержал автора поста, большинство людей убеждены, каждый сам выбирает вектор своей жизни - у каждого своё счастье.

-Все зависит от любви человека к самому себе. Кто-то привык быть зависимым от семейных отношений, порой не самых радостных, НО главное, чтобы было. А кто-то, кто не вкусил эту ипотеку под названием "счастливая семейная жизнь", или вовремя понял, что жизнь может играть другими красками, живет и радуется. Я не хочу сказать, что семейная жизнь - это камень на шее, но, к сожалению, так бывает, - поделилась Наталья.

-Мне 31 и я отдыхаю как хочу, возможно, женюсь в 45. Каждый видит то, что хочет. Я не одинокий, а свободный, и самое главное, мне это нравится, - сообщил Максим.

- В 21 веке люди не умирают в 45, так что можно позволить себе быть одинокими в 30. Да и мало ли какие есть причины, почему нет семьи. И человек по природе существо разумное, поэтому если он хочет пожить для себя, то пусть так и будет. Создавать семью, просто потому что так принято в обществе и кто-то что-то там ожидает от вас вообще глупо, в таких семьях как раз таки потом родители разводятся, дети няньчутся с другими детьми и нет счастья. Но зато исполнили мечту предков и на внуков дали посмотреть,- высказалась Елизавета.

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