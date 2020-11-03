Все, что нужно знать о микрозаймах: преимущества, недостатки, кому подходит

Занимать деньги в микрофинансовой организации можно в случае, если в этом имеется действительно острая необходимость.

Кому могут быть полезны микрозаймы

Занимать деньги в микрофинансовой организации можно в случае, если в этом имеется действительно острая необходимость, но только ту сумму, которую удастся погасить полностью в указанный срок. В таких ситуациях МФО выступают в качестве некой «палочки-выручалочки» и дают возможность получить деньги в течение 30 мин, без поручителей и документов, подтверждающих платежеспособность.

Причин, по которым срочно нужны дополнительные финансы, множество, но следует отдавать предпочтение исключительно важным и брать сумму с учетом имеющегося дохода. Например, если требуется внести платеж по банковскому кредиту, впереди 2-4 выходных дня, а зарплата придет только через неделю, тогда в данной ситуации целесообразно воспользоваться услугами финансовой компании. При таком положение плюсов гораздо больше: возможность сохранить положительную кредитную историю, небольшой процент по новому займу.

В каких ситуациях не рекомендуется обращаться в МФО

За возможность получить деньги в любое время в необходимом размере, предоставив только паспорт, придется заплатить высокую цену, если не выполнить все обязательства, прописанные в договоре. К таковым относятся: внесение полной суммы займа или процентов в указанный срок. Кажется, вроде ничего сложного, но порой невозможно предугадать очередные события, из-за которых возникнут сложности на пути своевременного погашения, и если речь идет о крупной сумме, то штрафы и проценты просто «неподъемные».

Сумма непогашенного долга настолько стремительно увеличивается, что вскоре клиент оказывается в долговой яме и не находит способа выбраться из нее, а в результате – передача документов коллекторам, угрозы, тяжелое психоэмоциональное состояние, и худшее – потеря залогового имущества.

Не стоит пользоваться услугами МФО в случае:

если нет 100%-ой уверенности в возможности погашения (имеются другие кредиты, отсутствует стабильный доход);

на закрытие другого кредита, возврата долга физ. лицу или погашение займа с меньшей процентной ставкой;

на приобретение товара, путешествие или развлечение – любую второстепенную цель.

Микрофинансовые организации имеют полное право обращаться в суд и отстаивать интересы относительно недобросовестного плательщика. Предоставив доказательства неправомерного поведения со стороны клиента, МФО гарантировано выиграют дело.

А затем данные передаются в службу судебных приставов. В процессе исполнительного производства пристав делает все возможное, чтобы взыскать долг законными методами: предоставляет срок для добровольного погашения, осуществляет арест банковских счетов и имущества. Опасность записи о наличие долга в ФССП заключается в занесении в черный список всех банков, а также потере репутации, вследствие чего о престижной должности можно будет забыть.

Подведем итоги

Микрозаймов не стоит бояться людям, имеющим постоянный источник дохода, и берут в долг небольшую сумму на короткий срок, по истечению которого полностью закрывают задолженность. Также рекомендуется взять справку об отсутствии задолженности.

Пользоваться услугами необходимо тех МФО, которые проводят моментальную скоринг-проверку и предоставляют множество способов зачисления денежных средств. Важно отдавать предпочтение компаниям с наименьшей процентной ставкой, и внимательно читать условия договора. Данные по предложениям микрозайма можно посмотреть на сайте mainfin.ru.