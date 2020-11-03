Протезирование зубов – это очень важный и нужный шаг для восстановления и повышения эстетики улыбки.

Протезирование зубов – это очень важный и нужный шаг для восстановления и повышения эстетики улыбки. Но изготовление самой ортопедической конструкции является только частью дела, поскольку есть еще подготовка к протезированию. И от нее тоже зависит, насколько протез будет удобен и красив. Как подготовиться правильно, расскажем далее.

Выбираем врача и клинику

Очень важно выбрать опытного стоматолога-ортопеда, который знаком со всеми тонкостями протезирования. Узнать, где работает такой врач можно по положительным отзывам, а также на сайтах стоматологий, не утаивающих информацию от пациентов. Обычно, там указывается весь профессиональный путь стоматолога – места обучения, повышения квалификации, опыт работы.

Очень хорошо, если в клинике есть собственная зуботехническая лаборатория, где изготавливаются протезы. Так процесс производства ускоряется, а пациенту не нужно переплачивать за новые зубы.

Полезно знать! Еще одно обязательное условие – это заключение договора с клиникой, где прописаны все нюансы будущего протезирования (какие манипуляции в него входят), а также стоимость.

Проходим обследование в клинике

Обследование включает в себя не только визуальный осмотр. Обязательно нужно будет пройти рентген-диагностику – визиографию, панорамный снимок или даже компьютерную томографию. Ведь для надежной фиксации будущего протеза нужно знать об особенностях костной ткани челюсти, состоянии зубных корней. В некоторых случаях сдаются анализы, если, например, у пациента есть хронические заболевания или аллергия на искусственные материалы.

Еще важно пройти функциональную диагностику в клинике – снять параметры прикуса, положения челюстей в пространстве, оценить функцию челюстных суставов. Ведь новые зубы изготавливаются не только для красоты. Основное их назначение заключается в пережевывании пищи. Этот процесс должен быть физиологичным и безболезненным.

Подготавливаем полость рта

Подготовка полости рта у различных видов протезирования проводится по-разному. Но, что обязательно нужно сделать всем пациентам без исключения, это пройти санацию полости рта. Сюда входят следующие этапы:

комплексная гигиена полости рта.

лечение выявленных стоматологических заболеваний,

удаление больных и разрушенных зубов, которые нельзя вылечить.

То есть нужно удалить зубной налет и камень, поддесневые отложения (если они есть). Так зубы станут более защищенными перед атакой микробов, а еще осветлятся на 1-2 тона. Плюс исчезнет потенциальная угроза распространения инфекции, т.к. камень и налет населены большим количеством бактерий, вызывающих кариес.

Перед установкой виниров требуется немного обточить натуральную эмаль – иначе керамические накладки будут выдаваться из ряда. Перед установкой коронки нужно правильно обточить культю, чтобы протез хорошо на ней держался. Также перед установкой коронок и мостов рекомендуется удалить зубной нерв, для исключения риска кариеса под протезом. Далее корневые каналы пломбируются, укрепляются штифтами, например. Если планируется ставить протез на культевых вкладках или на аттачментах, то перед непосредственно протезированием стоматолог-ортопед немного распломбирует каналы и снимет слепки.

Сколько стоит подготовка

Стоимость подготовки зависит от состояния полости рта пациента и подхода клиники к ценообразованию. Где-то считают каждую манипуляцию (лечение, удаление, обточку) по отдельному прайсу. Но лучший вариант – это протезирование «под ключ», т.е. по принципу все включено. То есть стоимость консультаций, подготовка, протезирование уже внесены в определенную фиксированную сумму.

По материалам портала о протезировании зубов zubi-protezi.ru