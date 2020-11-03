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Прекрасный сорт белой горчицы от селекционера из Чехии

13:21 03.11.2020
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Сегодня на рынке существует огромное разнообразие семян горчицы от различных производителей.

% name% title Сегодня на рынке существует огромное разнообразие семян горчицы от различных производителей. Из-за этого покупатели легко могут наткнуться на предложения с не образцовым качеством. Чтобы этого не допустить, следует сотрудничать с продавцами, имеющими хорошую репутацию и положительные отзывы. К ним можно смело причислить бренд «Semelita». Торговая марка работает уже далеко не первый год, поставляя топовое сырье с великолепными агрономическими свойствами.

В наличии у предприятия находится первоклассный сорт белой горчицы под названием «Андромеда» -https://semelita.com.ua/rus/produkty/hirchytsia-bila. Эта продукция высокоинтенсивного направления стабильна по урожайности, а также устойчива к вредителям, болезням и растрескиванию стручков. Помимо этого, изделие приспособлено к механизированному выращиванию, а также наделено следующими особенностями:

1. Требует ранних сроков посева.

2. Зоны выращивания: степь, лесостепь, Полесье.
3. Вегетационный период 80 - 85 дней.
4. Масса зерен — от 4,0 до 7,0 г.
5. Содержание масла - до 35%.

Чешский оригинатор «Осева Ексимпо Прага» хорошо потрудился над характеристиками сырья, а завод заботится об их доведении до посевной кондиции.

Процесс производства семян в «Semelita»

Чтобы материал для посева имел безупречное состояние, на предприятии действует новейший способ первичной очистки. Она позволяет предотвратить травмирование семян при весомых нагрузках. Проведение трех уровней очистки, калибровки и сортировки дает возможность избавиться от пораженных образцов, получив здоровые изделия, пригодные для посадки. Помимо этого, все они проверяются в семенной лаборатории, где проходят два этапа контроля. Такая технология служит гарантией того, что фермеры получат лучшую белую горчицу, способную подарить щедрый урожай.

Помимо поставки представленной культуры, компания также занимается продажей семян других растений. В его ассортименте есть: горох, озимая и яровая пшеница, рапс, соя и ячмень. Обратившись за помощью к менеджеру, клиенты всегда могут рассчитывать на профессиональное консультирование по любым интересующим их темам, в том числе выбор сорта. Сотрудник оперативно оформит заявку на приобретение желаемой партии, а также предложит выгодную цену, которая приятно удивит аграриев. Закупив сырье в любом количестве, земледельцы уверенно могут ожидать обильный урожай, небывалый ранее.

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