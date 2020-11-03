Как выбирать пазлы для детей по возрасту

Многие родители начинают задумываться о покупке пазлов, когда их малышу исполняется год. Это правильное решение, ведь чем раньше ребенок начнет их собирать, тем быстрее он будет развиваться. Главное — подобрать пазлы для детей, подходящие им по возрасту. О том, как это сделать, нам рассказали эксперты фабрики развивающих игрушек «Алатойс» https://alatoys-market.ru. Об этом далее.

На что обращать внимание при выборе

Пазлы относятся к категории развивающих игр-головоломок. Они способны надолго увлечь, стать «тренажером» для развития мелкой моторики, речи, мышления, усидчивости и упорства в достижении цели. Однако слишком сложные или, наоборот, простые наборы, оставят детей равнодушными, вызовут скуку или разочарование. Выбирая игру для ребенка, нужно брать во внимание его возраст и обращать внимание на количество фрагментов, их размер, материал, сложность картинки.

Количество и размер элементов

Главный принцип выбора — чем младше игрок, тем меньшее количество элементов должно быть в наборе. Детские психологи считают оптимальным вариантом для детей 1,5-2 лет пазлы, состоящие из 2-3 деталей. Малыши 3 лет способны составить картинку из 6 фрагментов, а 4 лет — уже из 12. Если у ребенка уже есть опыт, в этом возрасте ему можно предложить набор из 20 деталей. Начиная с 5 лет дошкольники могут собирать панно из 25-40 элементов, а в 7 лет будут рады получить в подарок головоломку с 40-80 составными частями.

Также стоит учитывать размер фрагментов и материал. Малышам сложно брать и удерживать в руке слишком маленькие детали, к тому же они могут взять их в рот и проглотить. Отсюда второй принцип — чем младше ребенок, тем крупнее должны быть элементы.

Материал

Пазлы изготавливают из нескольких видов материала. Это:

пластик;

дерево;

картон;

текстиль;

поролон;

резина.

Если для взрослых игроков или старших школьников вполне приемлемы наборы из картона, то для самых маленьких, по отзывам родителей, лучшими считаются игрушки из дерева. Они прочные, безопасные для здоровья, имеют теплую и приятную на ощупь поверхность. Приобрести деревянные пазлы для детей разного возраста можно на сайте фабрики игрушек Alatoys https://alatoys-market.ru/categories/pazly. Кроме материала, количества и размера фрагментов, наборы отличаются картинкой, которую нужно собрать.

Тематика изображения

Для детей до 4 лет лучше выбирать пазлы-вкладыши, где место фрагмента можно определить не только по цвету, но и контуру. Малыши в этом возрасте, как мальчики, так и девочки, предпочитают собирать из кусочков отдельные предметы: игрушки, фрукты-овощи, «мультяшных» героев. По мере взросления изображения усложняются. Это уже не предметы, а сюжетные картины с более мелкой детализацией и менее выраженным переходом цветов. Для дошкольников пазлы предоставляют возможность совместить игру с обучением. Выбирая соответствующие тематические картинки, можно познакомить детей с разными геометрическими фигурами, помочь освоить счет, выучить буквы или расширить детский кругозор.

С интересом играть, а вместе с этим развивать нужные навыки позволят пазлы, соответствующие возрасту ребенка. Однако часто способности детей опережают средневозрастные показатели. По этой причине при покупке головоломки нужно также учитывать уровень развития ребенка.