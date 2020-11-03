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«Vitargo Partner»: производство агрохимии для любых нужд

13:24 03.11.2020
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Повысить урожайность и продуктивность сельскохозяйственных культур можно при помощи средств защиты растений.

Повысить урожайность и продуктивность сельскохозяйственных культур можно при помощи средств защиты растений. Поскольку посевы постоянно подвержены стрессовому влиянию, фермерам нужно позаботиться о том, чтобы уменьшить его, а если возможно, и вовсе убрать. На современном рынке предложено множество средств, которые устраняют ряд распространенных проблем: заболевания, сорняки, вредители, прочее. Подобрать средство, которое отличалось бы эффективностью и было способно показать приятные результаты, можно в «Vitargo Partner». Компания поставляет продукцию собственного производства, а потому ручается за ее качество - https://vitagro-partner.com.ua/ru/katalog/sredstva-zashchity-rasteniy.

% name% title Товарная линейка предприятия заняла лидирующие позиции среди известных на сегодняшний день аналогов. Благодаря масштабному ассортименту, мощной технологической базе и большому научно-исследовательскому центру, поставщик занимает первое место в мировом агробизнесе, ставя интересы клиентов превыше всего. В числе его предложений находится полный комплекс изделий, направленных на предотвращение и ликвидацию неблагоприятных факторов. К ним относят:

1. Гербициды от засоренности участков.

2. Фунгициды для борьбы с болезнями, вызванными грибками.
3. Инсектициды — применяются при дезинфекции от плохих насекомых.
4. Протравители — предохранение семян от поражения.
5. ПАВ для эффективного использования пестицидов.

Предлагая целый огромный спектр агрохимии, сотрудники «Vitargo Partner» вносят заметный вклад в создание устойчивого сельского хозяйства.

Веские причины обращения в «Vitargo Partner»

Помимо гарантированных поставок СЗР в неограниченном объеме, поставщик дает возможность аграриям получить консультации по интересующим их вопросам. В каждом регионе работают квалифицированные агрономы, которые с радостью уделят внимание каждому клиенту. Специалисты также осуществляют выезд на поля партнеров, предлагая решение увиденных проблем на месте.

Еще одним плюсом сотрудничества с фирмой является проект, рассчитанный на поддержку украинских земледельцев. Ключевая особенность программы совместного выращивания — снабжение фермеров всеми необходимыми ресурсами на безвозмездной основе. Это партнерство охватывает многие культурные растения, пользующиеся спросом в Украине. В конце сезона расчет происходит выращенными продуктами, которыми участники сделки могут распорядиться по-своему.

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