Что категорически нельзя делать в полнолуние в ноябре 2020 года

В такие дни вероятность того, что планы сорвутся, очень высока. Потому не стоит внедрять в жизнь новые идеи, решать сложные задачи, нагружать себя как физически, так и эмоционально.

В полнолуние нервная система слишком напряжена, а мозг словно затуманен от обостренности чувств

Важно знать, что нельзя делать в полнолуние, чтобы не навлечь на себя беду. Энергетика данного астрономического явления оказывает влияние на людей, хотя научного подтверждения этому нет. Больше всего страдает психика человека, что влечет за собой резкую смену настроения, раздражительность, нервозность и агрессивность поведения.

Почему в полнолуние не стоит ссориться

В полнолуние нервная система слишком напряжена, а мозг словно затуманен от обостренности чувств. Именно поэтому не стоит ссориться, конфликтовать, выяснять отношения, поддаваться на провокации, общаться с неприятными людьми и делать попытки усмирить разбушевавшихся.

Тишина и покой — лучший способ провести несколько дней до и после даты полнолуния.

В такие дни вероятность того, что планы сорвутся, очень высока. Потому не стоит внедрять в жизнь новые идеи, решать сложные задачи, нагружать себя как физически, так и эмоционально.

Астрологи рекомендуют больше отдыхать, расслабляться, проводить время наедине с собой, пытаясь анализировать ошибки прошлого, делать выводы, чтобы не повторять их в дальнейшем.

Можно встретиться с друзьями, провести время в компании родных и близких людей, не думать о плохом, а напротив – мыслить позитивно и верить, что все будет хорошо.

Что нужно сделать в полнолуние

Желательно простить обиды прошлого, вех простить и отпустить. Не стоит раздражаться по поводу и без, стараясь держать под контролем эмоции.

В полнолуние не нужно переезжать, меняя место жительства и работу, отправляться в дальнюю дорогу.

Куда правильнее заняться созиданием: строить планы, мечтать, загадывать желания и завершать те дела, что были давно начаты.

Работать над собой, искать смысл жизни или корректировать планы с учетом всех обстоятельств и неожиданных поворотов судьбы, а главное — замедлить свой жизненный ритм, никуда не спешить и не суетиться.

В полнолуние высок риск быть обманутым, поскольку это время разгула аферистов и шулеров, которые ищут легкой наживы.

Из-за этого важно проявить бдительность и осторожность, не влезать в авантюры, не вступать в контакт с незнакомыми людьми и не верить на слово чужим людям. Многие люди начинают себя плохо чувствовать в такие дни и жалуются на свое здоровье.

Не воспринимать близко к сердцу чужие проблемы — лучший способ защиты от негатива, который одни люди сбрасывают таким образом на других, отчего им становится легче.

Если даже кажется, что «света в конце тоннеля нет», то не впадать в панику и отчаяние, не предаваться унынию и меланхолии: все это «проделки» психики, подпавшей под влияние полнолуния.

Фаза Луны сменится – и все покажется не таким трагичным и безнадежным. Поэтому следует переждать, не делать резких движений и не принимать судьбоносных решений.

Источник: rsute.ru