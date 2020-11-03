03.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Более половины незаконных свалок расчистили в Бердске и Новосибирской области

15:15 03.11.2020 Фото: pixabay.com
0

Власти региона направили обращения в прокуратуру региона для поиска виновных в организации свалок.

% name% title
Более половины незаконных свалок Новосибирской области ликвидировали в этом году

Более половины из 457 несанкционированных свалок на территории Новосибирской области, очистили в 2020 году. Об этом во вторник сообщил ТАСС и. о. министра природных ресурсов и экологии области Юрий Марченко.

В начале октября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, выступая на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа, заявил, что органы местной власти в регионах Сибири не принимают своевременных мер по устранению незаконных свалок твердых коммунальных отходов, а экологический надзор за этими объектами ведется ненадлежащим образом.

"В результате контрольно-надзорной деятельности министерства, произведена очистка более 50% (234) мест несанкционированного размещения отходов, расположенных в г. Новосибирске, г. Бердске, Ордынском, Новосибирском и Искитимском районах Новосибирской области", - сообщил он.

По словам Марченко, министерство на основании имеющихся от жителей области жалоб направило обращения в прокуратуру региона и ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы найти виновных в организации незаконных свалок. Также обращения были направлены в региональные управления Росприроднадзора, Россельхознадзора и Росреестра для того, чтобы обязать владельцев земельных участков ликвидировать скопления отходов на своей территории.

Как отметил и. о. министра, в 2020 году министерство располагает информацией о большем количестве несанкционированных свалок на территории региона по сравнению с прошлым годом, когда их было 385. Марченко объяснил это усилением социальной ответственности граждан, которые активнее сообщают в министерство об обнаруженных свалках.

Основная часть незаконных свалок, по данным министерства, это локальные - от 1 до 3 кв. м - размещения отходов на берегу Новосибирского водохранилища в Караканском бору. В Новосибирске находятся 83 незаконные свалки. Наибольшее количество обнаружено в Калининском, Заельцовском и Октябрьском районах города.

Источник: ТАСС

мусор свалка
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кто мусорит?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Создать центр по обеспечению лекарствами жителей России, поручил Мишустин
16:30 03-11-2020
Создать центр по обеспечению лекарствами жителей России, поручил Мишустин
Бойня в Вене: вся хроника про теракт в Австрии
16:15 03-11-2020
Бойня в Вене: вся хроника про теракт в Австрии
Когда солить капусту в декабре 2020 года по лунному календарю? В какой таре солить и какую соль выбрать
16:13 03-11-2020
Когда солить капусту в декабре 2020 года по лунному календарю? В какой таре солить и какую соль выбрать
БердскОстанется ли в кресле мэра Бердска до 2025 года, ответил Евгений Шестернин
16:11 03-11-2020
Останется ли в кресле мэра Бердска до 2025 года, ответил Евгений Шестернин
БердскНедорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме 2
16:03 03-11-2020
Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме
Нашли пенсионера в наручниках в доме убийцы "колбасного короля" Маругова
16:02 03-11-2020
Нашли пенсионера в наручниках в доме убийцы
На сколько сократят число зрителей на стадионах в Новосибирской области?
16:00 03-11-2020
На сколько сократят число зрителей на стадионах в Новосибирской области?
Когда всемирный день мужчин в ноябре 2020 года: Дата, традиции и история
15:52 03-11-2020
Когда всемирный день мужчин в ноябре 2020 года: Дата, традиции и история
Как работа на удаленке мешает личной жизни жителям России?
15:45 03-11-2020
Как работа на удаленке мешает личной жизни жителям России?
Новые штрафы 1000 и 1500 руб. с камер для водителей прокомментировал эксперт
15:36 03-11-2020
Новые штрафы 1000 и 1500 руб. с камер для водителей прокомментировал эксперт