Более половины незаконных свалок расчистили в Бердске и Новосибирской области

Более половины незаконных свалок Новосибирской области ликвидировали в этом году

Более половины из 457 несанкционированных свалок на территории Новосибирской области, очистили в 2020 году. Об этом во вторник сообщил ТАСС и. о. министра природных ресурсов и экологии области Юрий Марченко.

В начале октября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, выступая на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа, заявил, что органы местной власти в регионах Сибири не принимают своевременных мер по устранению незаконных свалок твердых коммунальных отходов, а экологический надзор за этими объектами ведется ненадлежащим образом.

"В результате контрольно-надзорной деятельности министерства, произведена очистка более 50% (234) мест несанкционированного размещения отходов, расположенных в г. Новосибирске, г. Бердске, Ордынском, Новосибирском и Искитимском районах Новосибирской области", - сообщил он.

По словам Марченко, министерство на основании имеющихся от жителей области жалоб направило обращения в прокуратуру региона и ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы найти виновных в организации незаконных свалок. Также обращения были направлены в региональные управления Росприроднадзора, Россельхознадзора и Росреестра для того, чтобы обязать владельцев земельных участков ликвидировать скопления отходов на своей территории.

Как отметил и. о. министра, в 2020 году министерство располагает информацией о большем количестве несанкционированных свалок на территории региона по сравнению с прошлым годом, когда их было 385. Марченко объяснил это усилением социальной ответственности граждан, которые активнее сообщают в министерство об обнаруженных свалках.

Основная часть незаконных свалок, по данным министерства, это локальные - от 1 до 3 кв. м - размещения отходов на берегу Новосибирского водохранилища в Караканском бору. В Новосибирске находятся 83 незаконные свалки. Наибольшее количество обнаружено в Калининском, Заельцовском и Октябрьском районах города.

Источник: ТАСС