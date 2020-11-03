Сильная молитва на замужество в День Казанской иконы Божьей Матери 4 ноября 2020 года

Казанская – праздник любимый и почитаемый в народе, поэтому всё в этот день имеет особое значение.

Прочитав молитву, ты выйдешь замуж уже в скором времени

Казанской Божьей Матери помолюсь – замуж скоро соберусь

Вот только не понятно, почему такую красивую да никто не берет в жены:

Может, ты характером вредная?



А может, навели на тебя силы злые порчу?Может, мужик, который тебе нравится, другой бабой околдован?

Да как бы оно ни было, все равно, ты, девица красная, прочитав молитву эту, ты выйдешь замуж уже в скором времени. Хоть есть у тебя молодец сейчас, который, почему-то, не предлагает тебе свою руку и сердце, хоть не нашла ты своего суженного еще.

Когда и как начать готовиться к молитве о замужестве.

Купи в церкви этой, первым делом, икону Божьей Матери Казанской.

Начни все с того, что в одно из воскресений пойди в церковь ближайшую, но только, чтобы там служба велась, главное.

«Божья Матерь Казанская, всех замужних женщин покровительница. Стань моей помощницей да помоги мне (назови имя свое, девица) любовь обрести да замужней стать! Моли обо мне Всевышнего, чтобы молитвы были услышаны мои. О, Матерь Божья, помоги мне, (назови имя свое, девица) обрести счастье, пойми меня, женщину. Аминь!»

Так делай каждый день по утру или вечером перед сном, как тебе удобно: запаливай свечу, ставай на колени и молись той молитвой, которой только что узнала.

Как домой придешь, то продолжай молитву у иконы читать

Как к церкви близко подойдешь, то перекрестись три раза, поклонись тоже три, а потом прочитай молитву тихо, ту, которую каждый день читала, свечу зажигая.

«Казанская Божья Матерь, моли Бога нашего обо мне, обычной женщине, (назови имя свое, девица), которая желает обычного счастья. Пусть Всевышний милость свою пошлет да семью мне подарит. Моли его, Божья Матерь Казанская, прошу тебя, как женщина верующая! Во имя Отца, Сына и Святого Духа! Аминь!»

Источник: сборник-молитв.рф