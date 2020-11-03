Когда солить капусту в декабре 2020 года по лунному календарю? В какой таре солить и какую соль выбрать

Некоторые хозяйки удивляются, почему у них не получается вкусное блюдо. Все просто — они солят капусту в неправильное время.

Мы квасим капусту только согласно лунному календарю, и она выходит у нас на удивление вкусной

Солить капусту по лунному календарю 2020 года – практичное и грамотное решение. Первостепенно это помогает не допустить того, что весь продукт будет испорчен. Потому лучше не игнорировать соответствующие рекомендации и советы. Это гарантирует получение вкусной, хрустящей капусты. О том, когда солить капусту по лунному календарю в 2020 году знают немногие, ведь даты ежегодно новые.

Основные правила квашения

Какие правила придется соблюдать во время приготовления капусты? Их несколько, и все они обязательны к применению:

Сорта капусты лучше брать поздние.

Кочаны должны быть плотными.

Кочерыжки обязательно следует вырезать.

Шинкуют овощ на очень тонкие полосочки.

Квасят его только на растущей Луне.

Чтобы капуста была хрустящей, к ней добавляют листья хрена.

Если вы не любите столовый уксус, можно заменить его на яблочный или аспирин, либо сок лимона.

Что касается количества необходимой соли, все очень просто — уплотните нарезанный овощ в банке и по всей площади его нанесите соль, этого будет достаточно.



Не применяйте йодированную соль, иначе капуста будет невкусной.

Указанные правила помогут грамотно заготовить овощ на зиму.

Когда солить капусту в 2020 году

Некоторые хозяйки удивляются, почему у них не получается вкусное блюдо. Все просто — они солят капусту в неправильное время. А при правильной засолке овощ не только будет вкусным, но и будет долго храниться — до 7 месяцев.

Самый неблагоприятный период для квашения — полнолуние.

Если провести работы с капустой в это время, она получится невкусной, мягкой, быстро испортится. В полнолуние не стоит консервировать и другие продукты, за исключением свеклы. Не стоит квасить что-либо и тогда, когда Луна находится в Раке, Рыбах и Деве.

Засолка и закваска: отличия процесса

Закуска из капусты хороша в любом варианте, но соленая и квашеная отличаются. У них разные процессы приготовления. Каждый сам решает, что для него лучше, но надо знать разницу. В соленом блюде используется больше соли, а процесс приготовления короче, составляет примерно от 5 до 7 дней. Хранится засоленная капуста дольше, чем квашеная. Большое количество соли не дает развиваться молочной кислоте, начаться процессу брожения.

Когда квасить капусту в декабре 2020 года по лунному календарю

Для заквашивания овоща надо потратить от 12 до 15 дней, потому что используется мало соли. По этой причине такое блюдо более полезно для здоровья. Его можно есть при заболеваниях сердца, почек, но есть ограничения.

Противопоказания для квашеной капусты:

желчнокаменная болезнь;

болезни поджелудочной железы;

гепатит;

повышенная кислотность желудочного сока;

язвенная болезнь;



высокое артериальное давление.

При таких отличиях в приготовлении иногда можно не отличить на вкус разновидности этих блюд.

Квасить капусту по лунному календарю

Оптимальный вариант — заготавливать овощи на убывающей Луне, лучше на 3 или 6 день после новолуния. Отлично будет, если вы заквасите капусту и на растущую луну в Овне, Стрельце, Козероге, Тельце или Льве. Так заготовка получится хрустящей и будет долго храниться. Важно! Доставать овощ на стол следует также в указанных знаках!

Есть мнение, что сбор капусты стоит производить только спустя 10 суток после первого заморозка. В основном это происходит в октябре или в ноябре. Обусловлено данное замечание тем, что в указанные периоды кислота превращается в сахар, поэтому капуста получается очень вкусной.

Еще один момент, если вы будете квасить овощ в кадках, не открывайте их часто, иначе заготовки пересохнут. Если говорить о днях недели, лучшими днями для совершения работы являются: четверг, вторник и понедельник.

Вкусный рецепт квашеной капусты

Прежде чем приступить к заготовке овоща, необходимо привести в порядок ту емкость, в которой, собственно и будет он храниться. Для начала бочку, если вы выбрали ее, нужно хорошенько помыть, используя щетку и хозяйственно мыло, затем на несколько суток залить чистой водой. Нужно учесть, что сразу вымыть всю гадость не получится, она буде оседать в воде, поэтому грязную воду необходимо обязательно менять.

После того, как предварительные манипуляции будут выполнены, можно приступать к приготовлению «отвара» — воды с добавлением душистых трав — для того, чтобы потом залить ее в бочку. Накрывать емкость рекомендуется холщовой тканью, а для приготовления капусты оставляют ее на 12 часов.

Итак, рассмотрим сам рецепт квашения овоща. Чтобы все получилось идеально, вам следует:

Взять специальный тесак для шинковки капусты и порубить ее.

Переложить в чистую емкость, например, в таз и добавить щедрую горсть соли (подойдет крупная поваренная) и столько же сахарного песка.

Теперь можно заняться добавками. Положите то, что любите: морковь, лучок, ягоды клюквы или ароматную зелень.

Затем нужно все тщательно перетереть голыми руками, помять, чуть выжимая сок.

Если нет желания получить капусту оранжевого цвета, морковь следует порезать вручную.

Всю полученную смесь остается отправить в бочку и слегка утрамбовать.

Для того чтобы капуста «дышала», т.е. чтобы воздух не скапливался, и она сквашивалась, нужно проделать несколько отверстий в заготовке во всю длину бочки. Готовность проверяется опытным путем.

Лунный календарь квашения капусты в 2020 году: благоприятные и неблагоприятные дни

Согласно лунному календарю, выполнять заготовки из капусты следует в определенные дни.

Только так она получится хрустящей, с ярко выраженным приятным ароматом. Рассмотрим, какие периоды являются наиболее благоприятными и неблагоприятными для проведения работ.

Мы квасим капусту только согласно лунному календарю, и она выходит у нас на удивление вкусной! У вас это тоже получится.

Полезные микроэлементы

Во-первых, этот деликатес является отменным источником витамина С, считающегося бесценным ингредиентом, помогающим поддерживать иммунитет в зимнюю пору. Также в квашениях присутствуют витамины К и несколько таких, которые принадлежат к группе В. Среди них В1 — В3, В6, В12. Эти элементы обладают ранозаживляющими, общеукрепляющими и другими невероятно важными для нервной системы свойствами. Также в таком продукте содержатся следующие минеральные вещества: железо, бор, калий, кремний, медь и прочие.

Так когда солить?

Многие хозяйки и хозяева задаются непростым вопросом: «Когда солить На этот счет существует неколько точек зрения. Сторонники первой утверждают, что это можно делать на протяжении всей зимы. Но будет лучше, конечно, если заняться столь важным мероприятием после первых ночныхе заморозков, т. е. поздней осенью. Таким образом, прихваченная морозом поздняя капустка утратит свойственную ей горечь. Хранить потом такое блюдо гораздо проще.

Вторая версия насчет того, когда солить капусту, гласит, что заниматься подобными заготовками следует согласно лунному календарю. На пятый-шестой день после новолуния квашеный овощ получается самым вкусным и хрустящим. Таким же он будет, если приготовить его в период Новолуние и спровоцируют перекисание и размягчение белокочанной.

Но есть еще один небольшой секрет по поводу того, когда лучше солить капусту. Готовить столь любимую многими закуску лучше всего в так называемые недели (среда и пятница), с начала октября и обязательно в период растущей луны. В эту пору небесное тело способствует размножению, жизни и росту бактерий, необходимых для закваски. Убывающая луна угнетает такие процессы. Мужчинам же рекомендуется квасить продукт в любой из «мужских» дней.

Обратите внимание! Если девушка задумала заняться соленьем в период критических дней, вкусной капусточки можно не ждать. Во всяком случае, так считали еще наши бабушки, а к народной мудрости все-таки стоит прислушаться. Поэтому лучше отказаться от этой затеи и чуть-чуть обождать.

Частые ошибки

Хоть рецептура засола капусты кажется легкой, вкусный и хрустящий продукт получается не у каждого. Иногда заготовка может испортиться прямо в кастрюле, и на выходе получается неприятная осклизлая каша. Вот распространенные ошибки:

Первостепенно, для посола подойдет не любой вилок. Необходимо брать капусту поздних сортов, она идеальна для засолки, будет хрустеть.

Надо обращать внимание на сами капустные листки. Когда они перезрели или вялые, приготовить из них хрустящую закуску не получится.



Обязательно соблюдать пропорции соли. Обычно на 1 кг нужна ложка соли.

На заметку! Морковка — необходимый компонент при квашении. Однако нельзя закладывать ее много – это провоцирует брожение продукта, вкус пострадает.

В среднем 1 кг надо 30 г натертой морковки. Через три дня квашенную капусту ставят в холодильник, иначе она испортится. Пока продукт готовится, необходимо несколько раз в день прокалывать ее до дна палкой – это обеспечит отток углекислого газа из тары. Если это не делать, то углекислый газ накопится внутри и это негативно влияет на вкус закуски. Хрустеть она не будет. Эти рекомендации необходимо соблюдать при засолке капустных кочанов, чтобы зимой наслаждаться продуктом.

Лунный календарь на 2020 год обеспечивает благоприятные условия для получения соленья необходимой консистенции. Необходимо понимать это и не игнорировать рекомендации экспертов.

Посуда, соль, капуста

Когда солить капусту на зиму — мы разобрались. Теперь предстоит выяснить, какими именно должны быть овощи, посуда и соль, чтобы готовое блюдо получилось вкусным, хрустящим и полезным.

Итак, выбираем капусту. Предпочтительно выбирать вилки среднепоздних или поздних сортов. У гурманов популярностью пользуется «Слава». Поздние плоды легко распознать благодаря их плотным и тугим кочанам. Они как будто чем-то набиты. Никогда не приобретайте для засолки овощи ранних сортов. Такие кочаны рыхлые и имеют зеленый оттенок. Квашеный деликатес получится такого же, не совсем приятного и не способствующего аппетиту цвета.

Самой универсальной тарой для квашения считаются кадки и бочки из дерева. Когда нужно солить капусту, лучше всего отдать предпочтение именно таким емкостям. Кстати, в всегда готовили зимнюю закуску наши бабушки, прабабушки и прапрабабушки. Если вам удалось раздобыть подобный раритет, то вам несказанно повезло. Если нет, то подойдет и эмалированное ведро или банка. Единственное, что необходимо сделать, — это проверить утварь на наличие сколов. Пластиковые пищевые лотки также могут пригодиться. Единственное, чего стоит избегать, — это тары из алюминия. В таких черепках капуста приобретет металлический привкус и серый оттенок.

Выбирая приправу для засолки кочанов, обратите внимание на каменную крупную соль. Она наилучшая среди остальных видов. в этом случае не годится. Хоть она и является полезной, но капусту сделает мягкой.

Из-за чего капуста при засолке покрывается слизью

Капуста может получиться «сопливой» если:

использовать непредназначенную для соления капусту;

капуста бродит при температуре выше +20°C;

невымытая тара, где квасится капуста;

использование тары из неподходящего материала, например, из пластика;

заготовка проводилась в период полнолуния или убывающей Луны;



при засолке были использованы неподходящие специи и неправильная соль.

Приготовление капусты в виде засолки является лучшим способом для сохранения всех витаминов. Но бывают случаи, когда она получается слизистой и малоаппетитной. На что могут повлиять:

неправильно выбранная капуста: если она имеет зеленые листья, то квашеная капуста будет горчить. Предпочтение стоит отдавать более сладким поздним сортам;

добавление сахара;

соль мелкого помола, так как для закваски лучше выбирать крупную.

Самым главным фактором, влияющим на образование «сопливой» капусты, является несоблюдение технологий приготовления. Если при закладке овоща в емкость там остается много воздуха, то это может вызвать рост количества бактерий, из-за чего блюдо начинает неприятно пахнуть и появляется слизь.

Чего бы еще добавить?

Каждая хозяйка пользуется своим проверенным рецептом для квашения капусты. И добавляет она собственные, полюбившиеся ингредиенты. Но мы все-таки расскажем, что можно добавлять в закуску. Когда солить капусту, более или менее разобрались. Теперь попробуем уточнить, какие составляющие подходят для приготовления оригинального яства. Естественно, это сами кочаны, ну и, конечно, соль. Но еще понадобится морковь. Так, на десять килограмм капусты потребуется 300 грамм моркови и 200 грамм соли. Такие пропорции уже проверены и перепроверены несколько тысяч раз. И если вы начинающая хозяйка, собравшаяся впервые заквасить капустку, то вот этот расчет и следует взять за основу.

Но это основные составляющие. Кроме них в соленье можно положить яблоки — целые или порезанные на большие куски. Антоновка — идеальный для этого вариант. Вкусной получится капуста, заквашенная вместе с крепкими сливами, сладким перцем, брусникой, корневым сельдереем или клюквой. А чтобы яство получилось ароматным, приправьте его семенами тмина или укропа.

Рецепт засола

У любой хозяйки есть секреты. Начинающим же нужно рассмотреть распространенные рекомендации, как правильно посолить кочаны и что необходимо добавлять. В симбиозе с соблюдением лунного календаря можно получить вкуснейший продукт. По традиционному рецепту на 5-7 кг овоща надо:

4-5 ст. л. соли;

15 лавровых листов;

черный перец.

Также иногда добавляют:

тмин;



можжевельник;фенхель;кориандр;репа;морковь;яблоко;перцы;имбирь;чеснок;свекла;виноград;тыква;брусника;клюква;репа;редис.

Приготовление:

Капусту шинкуют.

Добавляют соль, лавровый лист, перец и другие выбранные индивидуально компоненты.

Хорошо перемешивают в таре для приготовления.

Сверху накрывают чистой марлей. Ставят гнет.

При подборе добавки учитывают сочетание вкусов – правильно заготовить небольшую порцию капустных кочанов с добавкой и попробовать ее до основного засола.

Способ приготовления

Вот и наступил тот момент, когда можно солить капусту: дата как раз подходящая, вся кухонная утварь на месте, продукты также имеются. Значит, все готово, чтобы приступить непосредственно к процессу приготовления. Берем капусту и нарезаем ее ножом или шинкуем на большой специальной терке. Если сделать все требуется максимально быстро, то второе приспособление подойдет лучше всего. Если же значение имеет эстетика, а не скорость, тогда берите нож. Разрезаем кочаны на две части, а затем шинкуем против листьев от центра. Теперь складываем измельченный продукт в подготовленный большой тазик.

Натираем или нарезаем морковь и другие составляющие: яблоки, ягоды и прочее. Все перемешиваем и солим. А теперь самое приятное во всем процессе приготовления — необходимо засучить рукава и помять капустку так, будто тесто месите. После этого наложите на будущую закуску № 1 гнет и дождитесь, пока она прокиснет.

Что можно сделать с квашенной капустой, покрытой слизью

В народе бытует суеверие, что закваску капусты лучше всего доверять мужчине в период полнолуния, чтобы избежать «сопливости». При этом отмечается, что научного доказательства этому утверждению не существует.

Избавляться сразу от «сопливой» капусты не стоит, ее можно использовать для приготовления таких блюд, как щи или капустник. При использовании ее нужно промыть под проточной водой, чтобы убрать слизь. Но самостоятельно использовать не стоит.

Квашеная капуста как лекарство

О полезных и лечебных свойствах этого продукта написано множество статей. Такой салат играет роль своеобразного «санитара кишечно-желудочного тракта», ведь уксусная и молочная кислоты, которые присутствуют в нем, подавляют рост гнилостных бактерий. А люди, которые страдают от избыточного веса, просто обязаны внести в свой рацион этот низкокалорийный деликатес, помогающий сжигать жиры. В нем есть много клетчатки. Она связывает углеводы, что способствует их быстрому выведению из организма.

Разобравшись с тем, когда солить капусту, хотелось бы узнать, какими еще полезными свойствами она обладает. Квашеный белокочанный овощ способствует лучшему пищеварению, регулирует кислотно-щелочной баланс, приводит в норму уровень холестерина и сахара в крови.

Полезные свойства квашеной капусты

Многочисленные исследования показали, что квашеная капуста на 90% полезнее свежей. Продукт, прошедший процесс естественного брожения, обогащается веществами и микроэлементами, которых не найдешь в овоще с грядки.

Зимняя заготовка богата витаминами А, В, С, К и U. Целый комплекс витаминов красоты и молодости при ежедневном употреблении в пищу стимулирует регенерацию клеток и процессы выведения вредных токсинов из организма человека.

В процессе заквашивания кочанов выделяется молочная кислота, благотворно влияющая на работу желудка и кишечника. Блюдо способно побороть кишечную палочку и другие сбои в работе организма человека. Также квашеная капуста рекомендуется девушкам и женщинам при похудении или больших стрессах на работе.

Полезны блюда из квашеной белокочанной и сильному полу. Кроме выведения токсинов и снижения холестерина, эта составляющая рациона благотворно влияет на потенцию и половое влечение.

Приятного аппетита!

Как и когда правильно солить капусту — читатель уже знает. Хотелось бы еще упомянуть, что это блюдо пользуется неимоверной популярностью в Украине, Германии и Франции. Поэтому, наверное, неправильно было бы утверждать, что это исконно русское кушанье. Да и не имеет особого значения, откуда оно родом. Главное, что оно неимоверно вкусное и полезное. Поэтому ешьте на здоровье и получайте витамины, особенно сейчас, когда на улице зима, и организм так нуждается в недостающих микроэлементах.

Квашеная капуста — вкусная и витаминная заготовка, которую легко приготовить, но так же и просто испортить. Чтобы засолка всякий раз удавалась на славу, узнайте, когда солить капусту по лунному календарю в 2020 году, выясните благоприятные фазы для процесса. Спутник Земли оказывает влияние на процессы брожения, используемые для закваски овоща. Учтите эту особенность, решив заняться приготовлением хрустящей и ароматной заготовки в год Собаки.

Вкусная и хрустящая квашеная капуста получается не у каждой хозяйки. Для блюда понадобятся качественные компоненты, проверенный рецепт и подходящий день. Технология приготовления квашеного угощения не вызовет сложностей. Овощ мелко рубится сечкой (шинковать мелко), добавляется тертая морковка, соль, сахар, специи по желанию. Ингредиенты перемешиваются, смесь утрамбовывают в стеклянные емкости. Процесс брожения происходит 1−3 суток при комнатной температуре, готовое угощение отправляют храниться на полку холодильника.

Помимо традиционного способа закваски с морковью, существуют способы приготовить соленое угощение с добавлением разнообразных растительных продуктов. С дополнениями заготовка приобретет особенный вкус, но не потеряет полезных свойств. Из добавок используют:

яблоки;

тмин;

свеклу;

бруснику;

чернослив;

айву;

виноград;



базилик;тыкву;болгарский перец.

Чтобы капустная заготовка гарантированно вышла хрустящей, используют особые компоненты, с дубильными веществами в составе. Это может быть кора дуба или корень хрена. Дубовую кору можно приобрести в аптеке. Хватит чайной ложки одного из двух компонентов на килограмм капусты, чтобы угощение приобрело хрусткость. Компоненты придадут пикантность закуске, гармонично сочетаясь с основным ингредиентом.

Какую капусту лучше солить

К выбору основного компонента для квашения подходите основательно, вкус блюда зависит не только от удачного дня по лунному календарю, но и от его составляющих. Для засолки подойдут только основательно вызревшие, осветленные кочаны. Если капуста не дозрела, ее листья будут темно-зеленого цвета. Солить такой продукт не рекомендуется, так как появится горчинка, а сочности будет недостаточно. Кочаны используйте тугие, не лопнувшие, не порченные. Сорт капусты выбирайте поздний, например:

Белорусская;

Добровольская;



Сава;Подарок;Менза;Харьковская.

Не все зимние сорта годятся для засолки. Из Амагера и Кромона не получится вкусной заготовки, даже при соблюдении правил соления. Голландские и китайские сорта тоже не подходят для квашения. Для приготовления заготовки лучше использовать кочаны, выращенные на собственной грядке. Так гарантируется их качество и безопасность. При покупке продукта помимо внешнего вида, обратите внимание на его вкус. Если капустный лист горчит, не покупайте кочан, иначе все старания пройдут зря.

Какой солью

Значимый компонент, который следует тщательно выбирать для рецепта, — соль. Чтобы солить продукт нельзя использовать йодированную соль. Йод замедляет молочно-кислое брожение, которое должно проходить активно для качественного результата. Микроэлемент спровоцирует потемнение и мягкость готового продукта. Выбирайте каменную соль среднего, крупного помола.

В чем лучше солить

На вкусовые качества готовой соленой капусты влияние оказывают не только сутки лунного календаря и выбранные продукты, но и тара, используемая для засолки. Традиционно используют бочки и кадки из дерева, но подойдет трехлитровая стеклянная банка или эмалированная кастрюля, иногда используют пластиковую тару. Запрещается солить капусту, используя алюминиевую посуду. При хранении овощ приобретет вкус металла, потемнеет и станет непригодным для употребления. Тщательно мойте тару для закваски, обработайте кипятком до укладки капустной заготовки.

Влияние луны на заготовку

О том, что естественный спутник Земли влияет на все происходящие на нашей планете процессы, знают уже давно. Не стали исключением и хлопоты по заготовке на зиму. Заквашенная капуста в разные фазы луны имеет неодинаковые показатели как по хранению, так и по процессу брожения.

Предки оставили современным кулинарам наследие и поделились секретами о том, когда же наступает лучшее время для засолки. Проверено, что овощи женского рода, такие как: капуста, свекла, тыква вкусно получаются в среду, пятницу и субботу, а лук, баклажан, томат, огурец или перец должны дождаться мужского дня недели.

Что же касается луны, то на растущую фазу происходит активное выделение соков и брожение, а это вторая и третья фаза ночного светила. В период, когда луна убывает, наступает время активного поглощения ферментов из окружающей среды. Фазы новолуния и полнолуния считаются особенными. С их наступлением кулинарную деятельность в приготовлении вкусных и полезных зимних заготовок приостанавливают.

Когда лучше квасить капусту по лунному календарю

Рецепты приготовления квашеных овощей известны ни один год, сотни лет назад предки заготавливали капустные кочаны таким способом. За долгий период существования рецепта удалось выявить закономерность между фазой луны и вкусом готового продукта. Опытным путем выяснено, на какую луну солить капусту можно, а когда нельзя. Мягкая и кислая заготовка получится, если солить продукт на полнолуние или убывающую луну. Чтобы сделать угощение хрустящим, вкусным, ищите в лунном календаре 5−6 день после завершения новолуния. Это самое благоприятное время, чтобы солить овощ.

Разработана еще одна система расчета, учитывающая не только рост или убывание луны, но и знак зодиака, в котором спутник Земли находится в день засолки. Для приготовления заготовок выбирайте те сутки в году, когда луна растет, а день находит под знаком Овна, Стрельца, Тельца и Козерога. Не рекомендуется квасить любые продукты, когда управление достается Деве, Рыбам, Раку.

В ноябре

Идеальное время засолки осеннего овоща продолжается. Даже кочаны, которые были прихвачены первыми заморозками подойдут для соления. В народе утверждают, что не только лунные фазы влияют на качество готового продукта, но и выбранный день недели. Чтобы заготовка долго хранилась и получилась на славу, занимайтесь приготовлением по средам, пятницам или субботам. В ноябре луна растет в период с 8 по 21 число. Совмещайте оба наблюдения, чтобы получить гарантированно вкусный результат.

В декабре

Процессы брожения в декабре максимально активны с 8 по 20 декабря. Используйте время, чтобы приготовить капусту и квашеные заготовки из других фруктов и овощей, начиная с яблок и заканчивая баклажанами. По наблюдениям хозяек, самая вкусная закуска получится в середине цикла растущей луны. Эта дата по лунному календарю приходится на 14 декабря. Проверьте наблюдение на собственном опыте.

В древние времена предки не начинали соливать капусту до окончания святого праздника Покрова. Неделя до него называется «сопливой», но так как праздник в текущем году уже прошел, капуста должна получаться сочной и хрустящей.

При выборе подходящего времени для заготовки данного блюда нужно учесть несколько пожеланий, указанных в лунном календаре. Ноябрь является самым идеальным месяцем для соления овоща, но стоит отметить, что неподходящим для этого в ноябре 2020 года являются период с 12 по 27 число.

КОГДА СОЛИТЬ КАПУСТУ В Ноябре 2020 ПРАВИЛЬНО

В начале активного сезона засолки и квашения капусты решила обсудить один очень актуальный вопрос. Он вызывает жаркие споры среди опытных хозяек. Поэтому сегодня обсудим, когда солить капусту в октябре 2020.

Именно октябрь первый месяц, когда я обычно начинаю её засаливать. Без этой витаминной вкуснятины не обойтись осенью и зимой. Хрустящая, ароматная, политая душистым маслом! Как же это вкусно, пальчики оближешь!

Вы, наверное, замечали, что у вас один раз засолка удается на все сто процентов. Она хрустит, отлично хранится, рассол не тянется. А в следующий раз она вас разочаровывает, хотя приготовлена по одному и тому же рецепту. Получается мягкой, не хрустит, а рассол тянется. Почему так происходит? В чём причина, и что надо делать, чтобы засолка всегда удавалась? Обратимся к старым бабушкиным методам. И попробуем объяснить их на современный лад.

Самый лучший месяц, подходящий для приготовления популярного блюда, является октябрь. Какие дни самые подходящие, чтобы засолка удалась и была хрустящая? Для этого нам потребуется лунный календарь. Его сейчас без проблем можно купить в любом киоске или книжном магазине. В крайнем случае, всегда выручит интернет.

Наши бабушки не пользовались лунными календарями. Но засолка у них всегда была удачной. В чем секрет? Просто они знали, что солить в бочках капусту или огурцы на зиму можно на растущую Луну. У нас есть возможность использовать лунный календарь, поэтому давайте выпишем все благоприятные октябрьские дни 2020 года по лунному календарю.

Благоприятные дни в октябре

1, 2 и 3 октября

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 октября

Уверенна, что этих дней вам хватит, чтобы вдоволь насолить хрустящей капусточки.



Существует множество рецептов по заготовке капусты на зиму. У различных народов способы приготовления из белых кочанов вкусных и полезных блюд разнятся, но их польза от этого не уменьшается. Проверено, что соленая и квашеная капуста чаще всего встречается в рационе северных народов.

Кроме классического рецепта с добавлением оранжевой морковки, есть и более экзотические варианты вкусных блюд на зиму. Среди методов засолки замечены особенно интересные:

с тыквой;

с виноградом;

с яблоком.

С травами и тыквой

Капуста — универсальный продукт, который хорошо сочетается с другими дарами огорода. Если кроме белых кочанов, земля преподнесла дачнику большой урожай тыквы, то можно совместить эти 2 растения и в благоприятные дни для засолки капусты приступить к зимней заготовке.

Кроме перечисленных овощей, хозяйке понадобится сладкий перец и яблоки. Из специй в рецепте используют кориандр, лавровый лист и душистый горошек. В качестве добавок понадобятся соль, сахар и масло.

Свежие овощи моются, при необходимости чистятся и нарезаются. На 1 кг белокочанной берут 2 кислых яблока, 300 г тыквы и 1 сладкий перец ярких расцветок с толстыми стенками. Капуста, очищенная от верхних листьев, шинкуется, а перец, тыква и яблоки рубятся полосками. Кислые плоды разделываются в последнюю очередь, чтобы не потемнели.

На следующем этапе смешивают капусту и тыкву. Овощи хорошо мнут, чтобы те пустили сок. После чего, засыпается соль (2 ст. л.), сахар (1 ст. л.) и кориандр (1 ч. л.), и снова заготовка перемешивается руками.

В емкость для квашения, где смесь пройдет все этапы брожения, на дно кладут лавровый лист (2-3 шт.) и душистый горошек (4-5 горошин). Теперь выкладывают ингредиенты слоями. Первый слой — тыквенно-капустная смесь, второй — яблоки, третий — сладкий перец, и ряды повторяются до окончания ингредиентов. Белокочанная должна быть последним верхним слоем, под которым скроются яблоки и перец.

После плотной утрамбовки наверх кладут тарелку или деревянную дощечку и устанавливают гнет. Традиционно это стеклянная емкость с водой. Заготовка оставляется в теплом помещении на 48-56 часов, после чего можно снимать пробу. В процессе брожения при появлении пузырей ингредиенты прокалываются. Когда же смесь заквасится, ее убирают в холодильник и употребляют по мере возможности.

С виноградом и медом

На растущей луне можно приготовить и хрустящую капусту с виноградом и медом. На двухкилограммовую головку капусты берут килограмм винограда, 200 г моркови и 100 г свежего базилика. Шинкуйте капусту, очищайте и промывайте виноград и морковь.

На следующем этапе в выбранную емкость, традиционно стеклянную или эмалированную, но не алюминиевую, нарезанные ингредиенты выкладываются и перемешиваются. После чего их заливают закипевшим рассолом, состоящим из 1 л воды, 100 г меда и 15 г соли. Содержимое кастрюли накрывается так, чтобы туда свободно поступал воздух, и убирается в теплое место. Блюдо готово к дегустации через 48 часов.

С яблоками и тмином

Рецепты засолки включают вариант приготовления зимнего полезного блюда с яблоками и тмином, называемый «Прилукским». В этом случае на 1 кг капусты необходимы яблоко и луковица, все по 1 штуке. Овощи стандартным образом подготавливаются: моются, очищаются от шелухи, шкурки и семян. Капусту днем шинкуют, яблоки и лук рекомендуют рубить мелко.

В выбранную емкость выкладываются ингредиенты и посыпаются 15 г соли и 0,5 ст. л. тмина. Затем их придавливают для пускания сока. Все перемешивают и заливают рассолом, состоящим из воды и соли. На заготовку кладут гнет и оставляют в теплом месте на срок до 14 дней. Следят за тем, чтобы состав был в рассоле, который при необходимости доливают.

КОГДА СОЛИТЬ КАПУСТУ В НОЯБРЕ 2020 ГОДА ПО ЛУННОМУ КАЛЕНДАРЮ

В ноябре капусту лучше всего солить в конце месяца.

С 19 по 30 ноября самые благоприятные дни для соления.

И октябрь, и ноябрь включают в себя достаточно дней, в которые можно смело квасить капусту.

КАК ВЫБРАТЬ КАПУСТУ ДЛЯ ЗАСОЛКИ

Это очень важный момент, потому что использование летних сортов не дает хороший результат.

Другими словами, покупайте осенние средние и поздние сорта капусты. У владельцев садовых участков есть

возможность посадить нужные сорта на грядку. Покупателям на базаре приходится верить на слово продавцам. Внимательно смотрите, чтобы овощи были не подгнившие. Кочан должен быть плотным на ощупь, и не подмерзшим. Рыхлые экземпляры не подходят для соления.

КАК ПРАВИЛЬНО НАРЕЗАТЬ

Для правильной нарезки используй

те специальные ножи или терки. С их помощью вы тонко нашинкуете капусту, она отлично заквасится, и будет выглядеть аппетитно. Чем тоньше вы её нарежете, тем лучше.

Совет: морковь лучше всего тонко нарезать или натереть на корейской терке. Обычная терка для этой цели не годится, цвет готового продукта может окраситься в красноватый.

КВАШЕНИЕ КАПУСТЫ НА ЗИМУ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ — СКОЛЬКО СОЛИ

Этот важный вопрос волнует каждую хозяйку. Почему, спросите вы? Потому что, если соли положить мало, появится такая неприятность, как «тягучесть рассола». Если соль переложить свыше нормы, готовый продукт не захочется есть. Существует правило нормы соли, запоминайте и используйте!

На килограмм уже нарезанной капусты понадобится ровно 20 грамм обычной каменной соли. Соответственно, на 10 кг нарезанной массы потребуется 200 грамм соли. Для точности всегда пользуйтесь кухонными весами.

Совет: всегда используйте обычную каменную соль крупного помола. От йодированной морской соли лучше отказаться сразу.

ВКУСНЫЕ ДОБАВКИ, КОТОРЫЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Классический рецепт не предполагает каких — либо добавок. Многие любители для разнообразия вкуса могут добавить следующие добавки.

Яблоки — тонко нарезанные

Клюкву

Тмин



СвеклуБрусникуАйвуЧерносливКрасный болгарский перец

Главное, не перестараться, всего должно быть в меру. Я рассказала вам о секретах засолки и приготовления. Вам осталось лишь использовать их на практике и порадовать своих домашних вкуснятиной.

Советы по засолке

Есть рекомендации, которые помогут квасить капусту правильно и получить вкусный продукт в соответствии с личными предпочтениями. Продукт получают посредством молочнокислого брожения б/к сырой капусты без добавки каких-то консервантов. Нашинкованный овощ (соломка 1,2-2 мм) укладывают слоями, солят и обеспечивают гнет в деревянной бочке прессом. Ферментация, закваска идет в естественной внешней среде при температурных значениях до +25 оС.

Правильно подобранная концентрация соли и полноценный гнет – это гарант того, что овощ не размягчится. Необходимо заготавливать только по луне. Засолка капусты – не очень сложный процесс, просто нужно создать оптимальные условия для ее брожения. Не стоит очень долго выдерживать продукт в бочке, так как это может негативно сказаться на готовом продукте.

Какие сорта подходят

Чтобы не получить вместо полезного хрустящего деликатеса раскисшую кашу, необходимо грамотно подобрать сорта капусты для засолки. Не все виды подходят для приготовления этого продукта. Не годятся раннеспелые сорта, имеющие рыхлый вилок и абсолютно непригодные для маринада. Брать нужно среднепоздние и поздние сорта с плотным, крепким вилком.

Отличным решением для готовки будут:

Валентина;

Женева;

Юбилей;

Агрессор;



Московская поздняя;Харьковская зимняя.

Первые 4 сорта – гибриды, они специально предназначаются для продолжительного хранения. При подборе сырья для засолки и квашения лучше обращать внимание на твердость и упругость вилков. Для соления нужно применять исключительно б/к капусту. В Сибири капусту под засолку выращивать только в теплицах.

Источник: sadda.ru