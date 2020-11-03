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Угрожая ножом украл 10 000 рублей у прохожего рецидивист в Новосибирске

15:00 03.11.2020 Фото: pixabay.com
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Похищенное имущество подозреваемый сбыл своему знакомому.

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В Ленинском районе задержан подозреваемый в совершении разбойного нападения

9 октября в полицию поступило сообщение от местного жителя, который сообщил, что около полуночи возвращался домой с работы и около дома по улице Пархоменко неизвестный под угрозой предмета, похожего на нож, открыто похитил у него смартфон, сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 7 «Ленинский» Управления МВД России по городу Новосибирску был установлен и задержан ранее судимый за кражу 25-летний житель Ленинского района.

Как установили полицейские, похищенное имущество подозреваемый сбыл своему знакомому. После установления местонахождения данного гражданина, впоследствии был установлен и подозреваемый в разбое. Похищенное было изъято и возвращено потерпевшему.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». На данный момент в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливается причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям на территории города Новосибирска. Расследование продолжается.

Источник: 54.мвд.рф

грабеж задержали разбой
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