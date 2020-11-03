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Отключат свет 5 ноября 2020 в частном секторе Бердска. Список адресов

15:07 03.11.2020 Фото: pixabay.com
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Отключение в связи с плановыми работами на ВЛ электропередач 10 квт.

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Свет отключат

В связи с плановыми работами на ВЛ электропередач 10 квт 5 ноября 2020 года с 13.00 до 17.00 будет произведено отключении электроэнергии от Ф-510 на Тп-4 до Тп-297.

Отключение потребителей частного сектора г. Бердска от электроэнергии:

- №7 потребители: ул. Фрунзе, 30-лет Октября, Боровая, Бердская, Искитимская, Пролетарская, Павлова, Кр. Сибирь.

- №58 потребители: ул. Урицкого, Красноармейская, Майская, 2-я Ельцовская, 2-я Октябрьская, пер. Толбухина, пер. Свободы, 2-ой пер. Толбухина, пер. Урицкого.

- №168 потребители: ул. Гагарина, Мира, Рабочая, Октябрьская, Новая.

- №259 потребители: ул.Толбухина, Красноармейская.

Источник: berdsk.nso.ru

нет света отключение
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