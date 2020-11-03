Поставили «неуд» работе мэра Евгения Шестернина жители Бердска. Ему осталось 3 недели до конца срока

Полномочия Евгения Шестернина как градоначальника истекают 27 ноября 2020 года

Оценку деятельности работы мэра Бердска Евгения Шестернина дали читатели «Курьер. Среда. Бердск». В основном, она оказалась неудовлетворительной, кто-то из бердчан даже оценил деятельность Евгения Анатольевича на «1-».

Напомним, 31 октября, бердские общественники стояли в одиночных пикетах на площади Горького. Они не только держали плакаты с обращением к местной власти, но и выясняли у бердчан уровень доверия к ней. Из 11 опрошенных человек, восемь поставили «неуд», трое - «отлично».

Полномочия Евгения Шестернина как градоначальника истекают 27 ноября 2020 года. После этого назначат конкурс на замещение вакантной должности главы города. А депутаты выберут из числа претендентов, прошедших конкурсный отбор.

Итак, что говорят о мэре Евгении Шестернине жители Бердска.

-Какая-то слишком мелкая шкала, либо "отлично", либо "неуд". Интересно, у этого человека вообще есть образование? Очень похоже на явную провокацию, так как любой власти нельзя однозначно поставить "отлично", но при предложенных вариантах можно поставить только "неуд". Я бы, пожалуй, тоже так сделал, хотя в целом оцениваю работу на "хорошо", - написал читатель в комментариях к опросу.

Raven:

-А я на очень плохо. Положительного не вижу ничего.

Бердчанка:

-А я вообще бы ничего не поставила. Я бы гнала его... Толку от него нет! Есть для этого факты.

Евгений:

-Недавно живу в Бердске, но уже согласен с оценкой "неуд".

Аноним:

-А мнение народа поддержать, депутаты-пехотинцы? Я сомневаюсь!

Аноним:

-Ставлю "пятерочку". Вовремя успел набить карман из федерального и областного бюджета на улучшении площади Горького.

Анна:

-Ага, вовремя, и Дробинскую, подружку свою, подтянул в Бердск. Только теперь без лекарств и кислорода в отделениях, но с новой площадью. Будьте здоровы, чтобы мочь ножками по той площади потопать.

Истмат:

-Ноль. Зря потраченные деньги на зарплату данному господину, могди бы за эту сумму нанять толкового управленца.

Аноним:

Ставить оценку можно за результат. Этот "варяг" ничего для города не сделал, кроме собственной рисовки. Мы имеем мэра, для которого самое главное - фишкануть и рисануться, а город ему побоку. Оценка "ноль».

Аноним:

-Бердчане!!! Даёшь Дробинскую в главы администрации города. Будет прямая преемственность "варягов" из Новосибирска, а то не дай Бог изберут местного пехотинца. Как мы, убогие, будем после этого жить? Ну, а если без ёрничания, оценка данному субъекту- "кол".

Аноним:

-На "троечку". Он контролирует свою команду? Отдел контроля работает очень слабо.

Аноним:

-Гнать в шею вместе с Дробинской.

Аноним:

-"Неуд". Особенно в этот период эпидемии разочарование всем, что происходит, и безысходность...

Аноним:

-Слушайте, горожане! Вот пишете: гнать главу! А у нас что, есть кому в пандемию и экономический кризис взвалить этот геморрой себе на горб? Ау! Кандидаты! Откликнитесь!

Аноним:

-"Слушайте, горожане! Вот пишете: гнать главу! А у нас что есть кому в пандемию и экономический кризис взвалить этот геморрой себе на горб? Ау! Кандидаты! Откликнитесь!". Уважаемый(ая)! Да, не переживайте Вы так сильно! И не паникуйте, пожалуйста! Уж, поверьте мне на слово, что в нашем городе есть куда более достойные люди, нежели "вахтово-командировочный засланный казачок"-варяг- господин-товарищ-барин Шестернин

Аноним:

НВР: "Какую оценку мэру под занавес поставите вы?"- "кол» с минусом.

Аноним:

-Ну, какая тут оценка, миллионы в парк вбухали, вместо зелени асфальт, вот и весь парк. Очередной распил бабок, медицина в упадке, достроить инфекционку не могут, привлеките специалистов, создайте условия им, нет врачей узких специальностей, оставьте вы в покое парки со своими дорогами.

Местный житель:

-Коренной бердчанин, помню что было до Шестернина: раздрайв во всех сферах городского хозяйства. Ставлю "четверку", надеюсь, что останется работать дальше.

Аноним:

-"Какую оценку мэру под занавес поставите вы?" Очень сильно поражает и крайне удивляет тот факт, что абсолютное большинство бердчан, ставят Шестернину "неуд" за его, так сказать, кипучую "деятельность" на посту главы! А вот наши господа народные избранники- депутаты, по каким-то, абсолютно загадочным и непонятным причинам, из года в год ставят удовлетворительную оценку тому же Шестернину, за ту же самую кипучую "деятельность" на посту главы!- ПА-РА-ДОКС, не так ли?! Отсюда напрашивается вполне естественные и обоснованные вопросы: "А, Вы, господа "НАРОДНЫЕ" избранники- депутаты, простите, чью волю выражаете?! А, чью должны выражать?!А, может, прежде, чем ставить удовлетворительную оценку, так называемой "работы" Шестернина на посту главы Бердска, вам бы стоило каждому, на своём округе, провести опрос своих избирателей?! Хоть кто-нибудь из вас, господа депутаты, хотя бы раз, пробовал провести подобную акцию за четыре года существования вашего созыва?! Вы, господа "НАРОДНЫЕ" избранники- депутаты, простите, для кого или на кого "работаете"?! А для кого и на кого должны-обязаны работать?! Вы ничего не перепутали там случайно?!

Аноним:

-Оценку забИли поставить. Менее чем через год у вас, как и у всех жителей Бердска, будет возможность поменять пехоту на своих представителей. Дерзайте граждане и голосуйте не местом, на котором сидите.

Местный житель:

-Я задавался вопросом, по каким критериям депутаты оценивают работу главы города. Оказывается есть около тридцати пунктов, которые включают все параметры и сферы жизни деятельности города - от социально-экономических и хозяйственых, и даже один из критериев, увеличение рождаемости. В этом наш глава явно не дорабатывает.Так что оценку ему ставят не на эмоциях, а по результатам.А вот общественный опрос не может быть объективен.

Аноним:

-Терепа продал все берега, Потапов тупо сел, Михайлов не был никогда главой, приставка и.о. мешала... Шестернин - относительно чистые улицы, глобальные ремонты улиц по БКД, новая школа, нет очереди в детские сады. Говорю только то, что меня лично касается. Так что ничего плохого не вижу – оценка «отлично".

Аноним:

-Интересно, а эти оценки видели вообще его коллеги и подчиненные, и губернатор с полпредом, а то как приезжать на голосование, то в Бердск к мэру и его поддерживать, вот и посмотрите на его оценки от народа, а то все хорошо у нас и прекрасно, и спасибо мэру

Гость:

-Бессмысленно ставить оценки им здесь. Выбираете их всё равно не вы, а тем, кто выбирает - плевать на ваше мнение. Дробинскую - петицию подписывайте, есть малый шанс, что снимут. А Шестернина (или кого-то другого) выберут те депутаты, которых вы выберете. Вот их и надо правильно выбирать.

Кроме данных комментаторов еще оценку «неуд» поставили шесть человек, двое оценили работу мэра на «удовлетворительно», да были еще пара «колов».

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