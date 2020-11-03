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На сколько сократят число зрителей на стадионах в Новосибирской области?

16:00 03.11.2020 Фото: pixabay.com
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С 1 сентября в регионе было возобновлено проведение спортивных соревнований по командным игровым видам спорта.

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Заполняемость стадионов зрителями будет уменьшена: штаб по противодействию коронавирусу принял новое решение

При проведении профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта в Новосибирской области заполняемость стадионов будет сокращена с 50% до 30%. Такое решение принято на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, прошедшем в Правительстве региона 3 ноября под председательством Губернатора Андрея Травникова.

Данная мера направлена на снижение риска распространения коронавирсуной инфекции. Поручение о подготовке соответствующих документов для вынесения их на заседание Правительства Новосибирской области было дано министерству физической культуры и спорта региона.

Напомним, что с 1 сентября в регионе было возобновлено проведение спортивных соревнований по командным игровым видам спорта – тогда было принято решение об участии не более 50% зрителей от общей вместимости места их проведения с соблюдением социального дистанцирования. Участие зрителей на других соревнованиях остается под запретом.

Источник: nso.ru

заполняемость карантин стадион
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