На сколько сократят число зрителей на стадионах в Новосибирской области?

С 1 сентября в регионе было возобновлено проведение спортивных соревнований по командным игровым видам спорта.

Заполняемость стадионов зрителями будет уменьшена: штаб по противодействию коронавирусу принял новое решение

При проведении профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта в Новосибирской области заполняемость стадионов будет сокращена с 50% до 30%. Такое решение принято на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, прошедшем в Правительстве региона 3 ноября под председательством Губернатора Андрея Травникова.

Данная мера направлена на снижение риска распространения коронавирсуной инфекции. Поручение о подготовке соответствующих документов для вынесения их на заседание Правительства Новосибирской области было дано министерству физической культуры и спорта региона.

Напомним, что с 1 сентября в регионе было возобновлено проведение спортивных соревнований по командным игровым видам спорта – тогда было принято решение об участии не более 50% зрителей от общей вместимости места их проведения с соблюдением социального дистанцирования. Участие зрителей на других соревнованиях остается под запретом.

Источник: nso.ru