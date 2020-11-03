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Когда всемирный день мужчин в ноябре 2020 года: Дата, традиции и история

15:52 03.11.2020 Фото: pixabay.com
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В 2000 году Всемирный день мужчин был учрежден по инициативе магистрата Вены и руководства отделения ООН в Вене.

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Когда отмечается Всемирный день мужчин в 2020 году

Поздравлять с праздником принято не только женщин, но и сильный пол. «Комсомолка» узнала, когда отмечается Всемирный день мужчин в 2020 году и кто придумал этот праздник

Думали, поздравили своих защитников с 23 февраля, и на этом можно успокоиться до следующего года? Как бы не так - еще ведь предстоит Всемирный день мужчин! Вы о таком празднике, может, и не слышали, а, его между тем, уважают в ООН и других международных организациях. Причем, к созданию Men's World Day приложил руку наш соотечественник - а именно, первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев. Зачем ему это было нужно и в чем тут вообще суть - в нашем материале.

Против дискриминации

Вообще-то Всемирный день мужчин - не совсем про праздник и подарки. Вернее, совсем не про это, ведь создавался он с весьма серьезной целью и на научной основе. Началось все с того, что писатель Джордж Киндел выступил с теорией. Мужской мозг, утверждал уважаемый автор, всегда находится под влиянием тестостерона, отсюда и проявления агрессии у сильной половины человечества. Женщинам хорошо - на них тестостерон не давит, потому и к агрессии они не склонны, соответственно, и обществу осудить барышень не за что. Ясно, что получается как-то несправедливо. Чтобы поддержать сильный пол в положительных, а не агрессивных начинаниях, предложили вручать заслуженным его представителям специальные премии. Лауреат должен своими действиями и достижениями, а также высокими моральными принципами являть собой образец настоящего мужчины, способного изменять мир, не прибегая к насилию.
Идея премий понравилась, и в 2000 году Всемирный день мужчин был учрежден по инициативе магистрата Вены и руководства отделения ООН в Вене. Бывший президент СССР Михаил Горбачев, к которому обратились организаторы, был избран президентом Всемирного дня мужчин. Отмечать решили в ноябре, но не в фиксированную дату, а в первую субботу месяца, в 2020 году это будет 7-е число.

Премия в честь праздника вручалась вплоть до 2006 года. Она представляла собой небольшую бронзовую копию роденовской скульптуры "Мыслитель". Лауреатами ее становились многие деятели политики, науки, бизнеса, искусства. Обладателями награды были, например, экс-президент Польши Лех Валенса, Пол Маккартни, Лучано Паваротти, Майкл Джексон, магнаты Тэд Тернер и Ричард Брэнсон, актеры Майкл Дуглас, Морган Фримен, Ален Делон и даже римский Папа - Иоанн Павел II.

День в честь отца
Кроме Всемирного дня мужчин существует и Международный мужской день (International Men's Day). Да, это разные праздники. Отмечается International Men's Day тоже в ноябре, правда, в этом случае дата зафиксирована, это 19 число.

Празднуют его в 60 с лишним странах мира, а появился Международный мужской день в экзотическом государстве Тринидад и Тобаго, что находится на островах в Карибском море. Его инициатор доктор Джером Тилуксингх из Университета Вест-Индии тоже решил бороться с несправедливостью: "Есть праздник День отца, и это хорошо, - говорил он. - Но кто поддержит мальчиков и бездетных мужчин?" При этом в качестве даты праздника доктор немного нелогично выбрал день рождения собственного папы.

Цель у International Men's Day по сути такая же, как и у его "собрата" по названию - привлечь внимание общества к дискриминации мужчин в области медицины, семейного права, образования и продемонстрировать важнейшие мужские достижения на благо этого самого общества. Каждый год выбирается определенная тема праздника - чаще всего она касается проблем сохранения мужского здоровья.

Без паники, но с логикой: чем мужчины отличаются от женщин

Ученые выяснили, что женщины быстрее, чем мужчины, приспосабливаются к изменениям окружающей среды. Например, при переезде в холодную местность из жарких стран женский организм проще адаптируется к морозам. Но зато представители сильного пола более спокойно воспринимают опасные ситуации, паника им, в отличие от дам, не свойственна. Поэтому и на риск мужчины идут чаще.

Органы чувств у женщин - зрение, особенно периферическое, обоняние, слух - развиты лучше, чем у мужчин. Кроме того, дамы больше внимания обращают на детали, в то время как джентльмены фокусируются на всем образе целиком.

Ну и, конечно, процесс восприятия действительности у нас различается. По мнению ряда учёных, женщины обрабатывают сразу все источники информации об окружающем мире одновременно, а мужчины мыслят линейно, последовательно. Да, это то самое противоречие интуиции и логики в действии. Слабому полу также более свойственна эмпатия. Проще говоря, девочки лучше мальчиков умеют сопереживать окружающим.

Источник: kp.ru

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