Сколько людей переболели коронавирусом в 100-тысячном Бердске в 2020 году, стало известно из первых уст

Всего в голосование приняли участие 557 человек. А по официальной статистике в городе официально зарегистрировано 553 случаев коронавируса.

Только 40 человек пришёл положительный тест на ковид

1 ноября в группе «Подслушано Бердске» появился анонимный опрос: «У кого официально (результаты теста) подтвердился COVID-19, а не просто «нууууу, по симптомам, да, у меня ковид».

Всего в голосование приняли участие 557 человек. За вариант «Я не болел» отдали 194 голоса. «Я не знаю, может болел, может не болел» проголосовали 185 подписчиков группы. 104 человека отметили «Болели близкие и родственники (по официальным данным)». 74 бердчанина выбрали «Тест не сдавал, но по всем симптомам ковид (был или есть). И всего 40 участников нажали на вариант «Я болел/болею (сдавал тест)».

Результаты анонимного опроса

В комментариях жители Бердска поделились своим ковидными историями:

- Я не сдавала анализы, но мы заболели в один день, оба. Температура 38-39, ломота в костях и мышцах, не было вкуса и запаха, дышать было больно, кашель и голова раскалывалась. Короче, чуть ласты не завернули, первые три дня вообще не потели, во сколько бы одеял не заворачивались. Вызывали врача, нам тупо сказали водичку пить и всё, ВОДИЧКУ, КАРЛ! Сказали, что если мы не контактировали с официально зарегистрированным заболевшим, то никто не пошлёт ковидную бригаду и все такое. Платно анализы можно было сдать только на антитела и пускали, если температуры не было. Смысла не было сдавать анализы после выздоровления. В общей сложности выздоравливали около 2 недель, а отходили с месяц точно. Потом какие-то болячки вылазили, то ангина гнойная с температурой под 40, то гайморит, то ещё что-то. Иммунитет до свидания, называется. Родня в Семипалатинске болела, бабушку 80 лет с пневмонией в больницу клали.

Подписчик Алексей написал о том, как столкнулся с дефицитом во время второй волны пандемии:

-У меня заболели два родственника постарше в начале октября. Пришлось столько знакомых поднимать, чтоб госпитализировали сразу, потом лекарства нужные тоже по-блату напрямую у поставщика доставал. В аптеках на прилавках ничего по теме не было. Плюс, из-за системы маркировки не могли продать, что было. Покупал без упаковки по знакомству, мимо кассы. Бригаду с тестами на коронавирус каждые несколько дней после выписки заказываю.

Напомним, по данным оперативного штаба на 3 ноября в городе Бердске под медицинским наблюдением находится 1611 жителей города, из них 611 детей. При этом выздоровевших и выписанных - 461 бердчанин. На сегодняшний день 10 новых пациентов с положительным COVID 19. Всего в городе официально зарегистрировано 553 случаев коронавируса.

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