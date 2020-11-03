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Новый рекорд зараженных COVID-19 за сутки на 3 ноября в России

15:32 03.11.2020 Фото: pixabay.com
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За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 251 364 человека.

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За последние сутки в России выявлено 18 648 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4421 (23,7%).

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Республика Дагестан, Республика Татарстан, Чеченская Республика 0,5%

2. Московская область, Чувашская Республика 0,6%
3. Ханты-Мансийский АО, Краснодарский край 0,7%

Нарастающим итогом выявлено 1 673 686 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 15 331 человек:

Москва – 3647
Иркутская область – 488
Санкт-Петербург – 484
Самарская область – 421

Московская область – 415
Республика Бурятия – 409
Воронежская область – 396
Волгоградская область – 326
Ульяновская область – 319
Ставропольский край – 311
Кемеровская область – 290
Ростовская область – 289
Свердловская область – 285
Забайкальский край – 285
Нижегородская область – 279
Красноярский край – 277
Челябинская область – 271
Омская область – 260
Саратовская область – 233
Удмуртская Республика – 227
Оренбургская область – 210
Республика Башкортостан – 208
Орловская область – 206
Архангельская область – 189
Республика Крым – 188
Новосибирская область – 147
Калужская область – 144
Мурманская область – 144
Курганская область – 136
Республика Тыва – 134
Вологодская область – 132
Ярославская область – 128
Республика Калмыкия – 119
Кировская область – 116
Алтайский край – 115
Ханты-Мансийский автономный округ – 114
Ямало-Ненецкий автономный округ – 113
Пермский край – 105
Республика Саха (Якутия) – 105
Белгородская область – 104
Тверская область – 102
Владимирская область – 98
Липецкая область – 97
Курская область – 96
Ленинградская область – 95
Новгородская область – 93
Брянская область – 92
Тамбовская область – 91
Тульская область – 91
Тюменская область – 91
Рязанская область – 82
Приморский край – 82
Пензенская область – 78
Хабаровский край – 77
Республика Дагестан – 75
Карачаево-Черкесская Республика – 75
Томская область – 73
Республика Мордовия – 66
Астраханская область – 65
Смоленская область – 64
Республика Адыгея – 64
Кабардино-Балкарская Республика – 62
Республика Хакасия – 62
Республика Алтай – 60
Калининградская область – 56
Амурская область – 56
Севастополь – 52
Краснодарский край – 48
Республика Коми – 47
Псковская область – 47
Магаданская область – 45
Ивановская область – 42
Камчатский край – 41
Костромская область – 39
Республика Татарстан – 36
Сахалинская область – 34
Республика Марий Эл – 27
Республика Ингушетия – 18
Республика Северная Осетия - Алания – 18
Республика Чувашия – 13
Республика Карелия – 11
Чукотский автономный округ – 1

За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 251 364 человека.

За сутки подтверждено 355 летальных случаев с коронавирусом:

Москва – 63
Санкт-Петербург – 59
Ростовская область – 14
Московская область – 13
Нижегородская область – 11
Иркутская область – 11
Республика Бурятия – 10
Республика Коми – 8

Свердловская область – 8
Красноярский край – 8
Воронежская область – 7
Самарская область – 7
Кемеровская область – 7
Республика Саха (Якутия) – 7
Мурманская область – 6
Республика Крым – 6
Краснодарский край – 6
Удмуртская Республика – 6
Забайкальский край – 6
Ставропольский край – 5
Пермский край – 5
Тюменская область – 5
Тверская область – 4
Пензенская область – 4
Ханты-Мансийский автономный округ – 4
Ямало-Ненецкий автономный округ – 4
Алтайский край – 4
Новосибирская область – 4
Омская область – 4
Брянская область – 3
Владимирская область – 3
Курская область – 3
Ярославская область – 3
Астраханская область – 3
Волгоградская область – 3
Республика Татарстан – 3
Республика Чувашия – 3
Саратовская область – 3
Тульская область – 2
Республика Адыгея – 2
Севастополь – 2
Курганская область – 2
Приморский край – 2
Хабаровский край – 2
Липецкая область – 1
Тамбовская область – 1
Архангельская область – 1
Республика Дагестан – 1
Кабардино-Балкарская Республика – 1
Республика Башкортостан – 1
Республика Марий Эл – 1
Республика Мордовия – 1
Кировская область – 1
Челябинская область – 1

За весь период от коронавируса умерло 28 828 человек.

По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 61,9 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 412 тыс.– за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 397 тыс. 945 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф

COVID-19 коронавирус пандемия
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