Сколько пациентов скончалось от коронавируса за сутки на 3 ноября в России. Печальная статистика

За весь период от коронавируса умерло 28 828 человек.

Нарастающим итогом выявлено 1 673 686 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ

За последние сутки в России выявлено 18 648 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4421 (23,7%).

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Республика Дагестан, Республика Татарстан, Чеченская Республика 0,5%



2. Московская область, Чувашская Республика 0,6%3. Ханты-Мансийский АО, Краснодарский край 0,7%

Нарастающим итогом выявлено 1 673 686 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 15 331 человек:

Москва – 3647

Иркутская область – 488

Санкт-Петербург – 484

Самарская область – 421



Московская область – 415Республика Бурятия – 409Воронежская область – 396Волгоградская область – 326Ульяновская область – 319Ставропольский край – 311Кемеровская область – 290Ростовская область – 289Свердловская область – 285Забайкальский край – 285Нижегородская область – 279Красноярский край – 277Челябинская область – 271Омская область – 260Саратовская область – 233Удмуртская Республика – 227Оренбургская область – 210Республика Башкортостан – 208Орловская область – 206Архангельская область – 189Республика Крым – 188Новосибирская область – 147Калужская область – 144Мурманская область – 144Курганская область – 136Республика Тыва – 134Вологодская область – 132Ярославская область – 128Республика Калмыкия – 119Кировская область – 116Алтайский край – 115Ханты-Мансийский автономный округ – 114Ямало-Ненецкий автономный округ – 113Пермский край – 105Республика Саха (Якутия) – 105Белгородская область – 104Тверская область – 102Владимирская область – 98Липецкая область – 97Курская область – 96Ленинградская область – 95Новгородская область – 93Брянская область – 92Тамбовская область – 91Тульская область – 91Тюменская область – 91Рязанская область – 82Приморский край – 82Пензенская область – 78Хабаровский край – 77Республика Дагестан – 75Карачаево-Черкесская Республика – 75Томская область – 73Республика Мордовия – 66Астраханская область – 65Смоленская область – 64Республика Адыгея – 64Кабардино-Балкарская Республика – 62Республика Хакасия – 62Республика Алтай – 60Калининградская область – 56Амурская область – 56Севастополь – 52Краснодарский край – 48Республика Коми – 47Псковская область – 47Магаданская область – 45Ивановская область – 42Камчатский край – 41Костромская область – 39Республика Татарстан – 36Сахалинская область – 34Республика Марий Эл – 27Республика Ингушетия – 18Республика Северная Осетия - Алания – 18Республика Чувашия – 13Республика Карелия – 11Чукотский автономный округ – 1

За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 251 364 человека.

За сутки подтверждено 355 летальных случаев с коронавирусом:

Москва – 63

Санкт-Петербург – 59

Ростовская область – 14

Московская область – 13

Нижегородская область – 11

Иркутская область – 11

Республика Бурятия – 10

Республика Коми – 8



Свердловская область – 8Красноярский край – 8Воронежская область – 7Самарская область – 7Кемеровская область – 7Республика Саха (Якутия) – 7Мурманская область – 6Республика Крым – 6Краснодарский край – 6Удмуртская Республика – 6Забайкальский край – 6Ставропольский край – 5Пермский край – 5Тюменская область – 5Тверская область – 4Пензенская область – 4Ханты-Мансийский автономный округ – 4Ямало-Ненецкий автономный округ – 4Алтайский край – 4Новосибирская область – 4Омская область – 4Брянская область – 3Владимирская область – 3Курская область – 3Ярославская область – 3Астраханская область – 3Волгоградская область – 3Республика Татарстан – 3Республика Чувашия – 3Саратовская область – 3Тульская область – 2Республика Адыгея – 2Севастополь – 2Курганская область – 2Приморский край – 2Хабаровский край – 2Липецкая область – 1Тамбовская область – 1Архангельская область – 1Республика Дагестан – 1Кабардино-Балкарская Республика – 1Республика Башкортостан – 1Республика Марий Эл – 1Республика Мордовия – 1Кировская область – 1Челябинская область – 1

За весь период от коронавируса умерло 28 828 человек.

По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 61,9 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 412 тыс.– за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 397 тыс. 945 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф