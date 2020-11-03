Бойня в Вене: вся хроника про теракт в Австрии

Поздним вечером 2 ноября по столице Австрии прокатилась волна террористических атак

Поздним вечером 2 ноября по столице Австрии прокатилась волна террористических атак. Злоумышленники совершили нападения в шести местах Вены. Четыре человека погибли, более 10 ранены.

Первая атака произошла у здания синагоги на Зайтенштеттенгассе. Остальные также прошли в центре города — на Морцинплац, Зальцгрис, Фляйшмаркт, Бауернмаркт и Грабен. Нападавших было несколько, они использовали огнестрельное оружие. Погибли случайные прохожие, среди раненых есть полицейские.

Изначально СМИ называли намного больше погибших — по меньшей мере семь человек. Однако полиция не подтвердила эту информацию. От полученных ранений в больницах скончались две женщина и двое мужчин, остальные получили ранения разной степени тяжести.

Одного из нападавших полицейские застрелили, другим удалось скрыться. По горячим следам полиция задержала четырех подозреваемых, но часть террористов еще на свободе. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер предупредил, что есть вероятность новых нападений. По его словам, несколько злоумышленников по-прежнему остаются в центре города. В связи с этим Нехаммер попросил жителей по возможности не выходить на улицу.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал случившееся «ужасным терактом». «Наша республика переживает непростые времена. Хочу поблагодарить всех сотрудников экстренных служб, которые рискуют своей жизнью, особенно сегодня, ради нашей безопасности. Наша полиция примет решительные меры против виновных в этом ужасном террористическом нападении», — сказал он.

Аналитический портал SITE Intelligence Group, отслеживающий активность джихадистов в Сети, сообщил, что они взяли на себя ответственность за нападение, назвав это карой за участие Австрии в коалиции по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Австрия присоединилась к коалиции по борьбе с ИГ в сентябре 2014 года, причем ее участие носит в основном политический, а не военный характер,. Страна, соблюдая нейтралитет, будет в основном оказывать гуманитарную помощь религиозным меньшинствам, таким как христиане и езиды в Ираке и Сирии.

В Австрии усилены меры безопасности. Охрану ряда зданий в Вене взяли на себя военные. Контроль на границах страны усилен.

Вооруженные нападения в Европе, а также в Канаде начались в конце октября. Они произошли на фоне общественного резонанса, вызванного убийством учителя во Франции, который на уроке показал карикатуру на пророка Мухаммеда, и последовавшей за этим реакцией властей.

Так, французский президент Эмманюэль Макрон назвал случившееся терактом и заявил, что «ислам как религия переживает кризис во всем мире». Во Франции же, по его словам, радикальный исламизм «открыто выражает намерение навязать свои порядки».

В мусульманском сообществе слова Макрона раскритиковали. На фоне волны возмущения во Франции произошло несколько вооруженных нападений. В частности, 29 октября мужчина с ножом убил трех человек в соборе Нотр-Дам в Ницце. Как сообщил мэр города, нападавший кричал: «Аллаху акбар!» В тот же день попытки нападений были еще в трех городах — Париже, Авиньоне и Лионе.

Источник: РБК