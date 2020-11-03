Останется ли в кресле мэра Бердска до 2025 года, ответил Евгений Шестернин

Задал 11 вопрос действующему главе Бердска Евгению Шестернину "Курьер. Среда. Бердск" 29 октября о планах о работе после 27 ноября 2020. Напомним, в этот день истекают полномочия Евгения Анатольевича. В течение месяца после этого депутаты бердского горсовета должны объявить начало выборов нового мэра. Точнее, депутатский корпус назначает дату конкурса на замещение вакантной должности главы города.
Пока Шестернин не сделал заявления о борьбе за мэрское кресло. Хотя были разговоры о том, что он собирается покидать город. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», его участие в сентябрьских выборах депутатов заксобрания Новосибирской области от «Единой России» могло изменить рокировку: в случае прохождения в региональный парламент он, возможно, предпочел бы депутатский мандат. Но досрочных выборов в Бердске в связи с этим не произошло. Поэтому все идет своим чередом. Шестерин досиживает в бердской администрации положенный срок. А горсовет объявляет старт новым выборам.
Поскольку конкурсные процедуры приходятся на новогодние праздники, скорее всего, сам конкурс состоится уже в 2021 году — после длинных рождественских каникул в середине января, предполагал бывший спикер горсовета Бердска Валерий Бадьин.
Заявки на участие в конкурсе принимают в течение 15 дней. В ходе самого отбора кандидаты проходят собеседование и отвечают на вопросы теста по знанию законодательства. Кроме того претенденты на высший муниципальный пост представляют программу развития города. Конкурсная комиссия отбирает лучших, но не менее двух, чтобы были альтернативные выборы. В комиссию входят 8 человек: половина — депутаты горсовета Бердска, половины — представители областной власти.
А вот, что ответил Евгений Анатольевич на запрос "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 3 ноября.
1. Планируете ли сложить полномочия до 27 ноября 2020 года?
- Данный вопрос регулируются Уставом г. Бердска.
2. Если да, то когда. Укажите дату и причину.
- Данный вопрос регулируются Уставом г. Бердска.
3. Имеется ли у вас преемник, кто может стать главой Бердска после вашего ухода с должности?
- Данный вопрос не относятся к деятельности администрации города Бердска.
4. Если да, назовите его имя.
- Данный вопрос не относятся к деятельности администрации города Бердска.
5. Кто будет исполнять обязанности главы администрации Бердска с 28 ноября 2020 года? Напишите должность, фамилию, имя и отчество претендента.
- Данный вопрос регулируются Уставом г. Бердска.
6. Готовы ли принять участие в конкурсе на должность главы администрации Бердска в 2021 году?
- Данный вопрос не относятся к деятельности администрации города Бердска.
7. Что вы не успели сделать для города в течение 5 лет? Распишите подробно.
- Итоги деятельности мною были озвучены на сессии Совета депутатов города Бердска 18 июня 2020 года. Аудиозапись сессии была направлена в редакцию сетевого издания «Курьер. Среда. Бердск».
8. Какими своими достижениями вы гордитесь за последние 5 лет на благо Бердска. Распишите подробно.
- Итоги деятельности мною были озвучены на сессии Совета депутатов города Бердска 18 июня 2020 года. Аудиозапись сессии была направлена в редакцию сетевого издания «Курьер. Среда. Бердск».
9. Вы планируете выход на пенсию после 27 ноября 2020 года? Если да, то когда?
- Данный вопрос не относятся к деятельности администрации города Бердска.
10. Находитесь ли уже вы в поиске работы?
- Данный вопрос не относятся к деятельности администрации города Бердска.
11. Если да, то какую должность вы ищите для себя и где?
- Данный вопрос не относятся к деятельности администрации города Бердска.
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