Нашли пенсионера в наручниках в доме убийцы "колбасного короля" Маругова

Задержанный за убийство главы "Мясной империи" занимается мошенничеством с квартирами

Продолжается розыск его соучастника.

Подозреваемый в убийстве бывшего директора завода и владельца "Мясной империи" Владимира Маругова в Истре занимался вымогательством квартир у одиноких людей. Как сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, следствие проверяет причастность задержанного к мошенничествам с квартирами.

"В ходе обыска по месту жительства подозреваемого в квартире в Москве обнаружен пенсионер, прикованный к кровати наручниками, и мужчина, присматривающий за ним. Пенсионер сообщил, что подозреваемый удерживает его и вымогает у него квартиры в Москве", - сообщила Врадий.

Мужчина, присматривавший за пенсионером, доставлен в следственный отдел. Устанавливается его роль и причастность к совершенным в отношении пенсионера преступлениям. "У следствия есть основания полагать, что подозреваемый причастен к ряду преступлений, связанных с мошенническими действиями с квартирами одиноких граждан в Москве и Московской области. Данная информация в настоящее время проверяется", - сообщила представитель ГСУ.

Подозреваемый 1971 года рождения житель Москвы от дачи показаний отказался. Однако следователи установили, что именно он купил в Москве арбалет и непосредственно участвовал в нападении на предпринимателя. Розыск его соучастника продолжается. Как сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, задержанный - уроженец одной из среднеазиатских республик.

По данным следствия, ночью 2 ноября несколько человек в масках проникли в баню на территории частного дома, связали хозяина дома и его гражданскую супругу, после чего стали требовать хранящиеся в доме деньги. Женщине удалось освободиться и убежать. Она сразу же обратилось в правоохранительные органы, но к моменту приезда сотрудников ее муж уже был мертв. Нападавшие скрылись на машине. Позже ее обнаружили в одной из деревень Истринского городского округа. В машине найдены маски, черные перчатки, арбалет, из которого был застрелен мужчина, стрелы. По данным источника в правоохранительных органах, погибший - владелец "Мясной империи" Владимир Маругов.