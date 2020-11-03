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Могут ли сотрудники спецслужб получить второе гражданство, стало известно

17:30 03.11.2020 Фото: pixabay.com
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Закон также определяет процедуру проведения консультаций президента с Советом Федерации при назначении на должность руководителей ФСБ и СВР.

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Сотрудники ФСБ и разведчики не смогут иметь иностранное гражданство

Сотрудники Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки не смогут иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. Соответствующий закон Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал к одобрению на пленарном заседании палаты.

Закон внесён на рассмотрение президентом во исполнение новых положений Конституции. Вводятся требования к военнослужащим, федеральным государственным гражданским служащим и работникам органов ФСБ, а также к сотрудникам СВР. Им нельзя будет иметь иностранное гражданство и вид на жительство на территории иностранного государства. Исключение сделают только для граждан, которым это необходимо для решения задач в рамках оперативно-служебной и разведывательной деятельности.

Закон также определяет процедуру проведения консультаций президента с Советом Федерации при назначении на должность руководителей ФСБ и СВР. Устанавливается, что глава государства будет вносить представление по кандидатурам руководителей этих служб в Совфед. Затем сенаторы в течение недели проинформируют президента в письменной форме о результатах рассмотрения кандидатуры.

Источник: pnp.ru

гражданство разведчик шпион
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