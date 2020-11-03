Возбудила дело против "Почты России" антимонопольная служба

Организация при пересылке почтовых отправлений необоснованно применяет надбавку в размере 100% за услуги почтовой связи в труднодоступных населенных пунктах.

«Почта России» не исполнила предупреждение в установленный законом 10-дневный срок

Организация не исполнила предупреждение антимонопольного органа и не обеспечила равные условия оказания услуг почтовой связи на всей территории Российской Федерации

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении АО «Почта России» по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.

Ранее ФАС России выдала организации предупреждение об отмене дополнительной надбавки в размере 100% к сумме оплаты за всю массу посылки в случае, если посылки направляются в/из отделений почтовой связи, в населенных пунктах, которые круглогодично являются труднодоступными.

Однако, «Почта России» не исполнила предупреждение в установленный законом 10-дневный срок.

«Дело в отношении «Почты России» возбуждено по признакам нарушения пункта 6 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. Организация при пересылке почтовых отправлений необоснованно применяет надбавку в размере 100% за услуги почтовой связи в труднодоступных населенных пунктах», - отметила начальник Управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елена Заева.

Заседание Комиссии ФАС России по рассмотрению дела назначено на 17 ноября 2020 года.

Источник: fas.gov.ru