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Общество / Стиль жизни

"Брови, как челка": Кате Варнаве подписчики выразили общее "Фу..."

17:39 03.11.2020 Фото: instagram.com/kativarnava
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Многочисленные фанаты актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы раскритиковали ее новое фото в Сети. Они отметили, что звезда стала много себя фотошопить и также излишне прибегает к пластике.

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На своей странице в социальной сети Instagram звезда разместила селфи, которое она сделала на своей кухне

«Среда обитания», - написала в посте актриса.

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Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava)

Поклонники удивились изображению кумира. Они отметили, что в кадре губы Варнавы «ушли куда-то в сторону», а ее брови настолько густы, что похожи на челку. Также фанаты обвинили телеведущую в излишнем использовании фотошопа. Некоторые пользователи сравнили звезду с искусственной куклой, по их словам, она совсем потеряла индивидуальность.

«Катя, на этом фото явно перебор фотошопа»; «Брови почти как челка»; «Зачем так увлекаться фотошопом?»; «Вы заигрались. Во всем нужна мера, вы превращаетесь во что-то пластмасовокуклоподобное»; «Кукла, не настоящая прям», - оставили комментарии фолловеры.

Варнава ответила некоторым поклонникам. Она написала, что как бы люди не рассуждали про харизму и душу, все равно они воспринимают других по внешности в первую очередь.

Источник: 7mednews

раскритиковали звезду селфи среда обитания фотошоп Екатерина Варнава
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