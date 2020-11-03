Жестко поиздевались над памятником героям ВОВ малолетние вандалы

В Омске ищут вандалов, повредивших звезду на Бульваре Победы

Готовится документация для обращения в правоохранительные органы, выясняются подробности происшествия.

Инцидент произошел сегодня ночью. Представители бюджетного учреждения города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» уже провели беседу с охранником, дежурившим на территории. По его словам, он видел группу молодых людей, гуляющих по бульвару. Причастны ли они к инциденту — будут выяснять органы правопорядка. Сегодня же по данному факту вандализма будет подан необходимый пакет документов в полицию. Также устанавливается сумма причиненного ущерба.

Всех омичей просят внимательно и бережно относиться к общегородскому имуществу, соблюдать чистоту и порядок на территории скверов и парков.

Напомним, что благоустройство бульвара Победы началось в 2018 году и завершилось в 2020, накануне 9 Мая, в юбилейный год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Масштабная реконструкция бульвара Победы началась в 2018 году в рамках федерального национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

За два года на бульваре было заменено освещение, установлены новые скамьи и урны, уложена брусчатка и тротуарная плитка, проложены новые пешеходные дорожки, заложена аллея ветеранов, выполненная в виде пергол с декоративной подсветкой. Во время комплексного благоустройства были максимально сохранены и обновлены зеленые насаждения, старые и больные деревья заменены крупномерами. У входной группы построен фонтан диаметром девять метров. Общий объем финансирования на обновление бульвара составил почти 238 миллионов рублей.

В следующем году на бульваре также планируется установка камер видеонаблюдения.

Источник: admomsk.ru