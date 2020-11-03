03.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Жестко поиздевались над памятником героям ВОВ малолетние вандалы

17:45 03.11.2020 Фото: pixabay.com
1

В следующем году на бульваре планируется установка камер видеонаблюдения.

% name% title
В Омске ищут вандалов, повредивших звезду на Бульваре Победы

Готовится документация для обращения в правоохранительные органы, выясняются подробности происшествия.

Инцидент произошел сегодня ночью. Представители бюджетного учреждения города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» уже провели беседу с охранником, дежурившим на территории. По его словам, он видел группу молодых людей, гуляющих по бульвару. Причастны ли они к инциденту — будут выяснять органы правопорядка. Сегодня же по данному факту вандализма будет подан необходимый пакет документов в полицию. Также устанавливается сумма причиненного ущерба.

Всех омичей просят внимательно и бережно относиться к общегородскому имуществу, соблюдать чистоту и порядок на территории скверов и парков.

Напомним, что благоустройство бульвара Победы началось в 2018 году и завершилось в 2020, накануне 9 Мая, в юбилейный год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Масштабная реконструкция бульвара Победы началась в 2018 году в рамках федерального национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

За два года на бульваре было заменено освещение, установлены новые скамьи и урны, уложена брусчатка и тротуарная плитка, проложены новые пешеходные дорожки, заложена аллея ветеранов, выполненная в виде пергол с декоративной подсветкой. Во время комплексного благоустройства были максимально сохранены и обновлены зеленые насаждения, старые и больные деревья заменены крупномерами. У входной группы построен фонтан диаметром девять метров. Общий объем финансирования на обновление бульвара составил почти 238 миллионов рублей.

В следующем году на бульваре также планируется установка камер видеонаблюдения.

Источник: admomsk.ru

вандал звезда памятник
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Зачем это сделали?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Причастность к терактам в Вене выходцев с Северного Кавказа проверяет австрийская поолиция
19:18 03-11-2020
Причастность к терактам в Вене выходцев с Северного Кавказа проверяет австрийская поолиция
Застрял в колыбели и погиб 9-месячный ребенок из многодетной семьи
19:06 03-11-2020
Застрял в колыбели и погиб 9-месячный ребенок из многодетной семьи
Бесполезные антибиотики: Настораживает врачей рост потребления этих препаратов в коронавирус
18:44 03-11-2020
Бесполезные антибиотики: Настораживает врачей рост потребления этих препаратов в коронавирус
Пенсионера в наручниках нашли дома у подозреваемого в убийстве "Колбасного короля" Маругова
18:26 03-11-2020
Пенсионера в наручниках нашли дома у подозреваемого в убийстве
Какие главные проблемы в борьбе с COVID-19 в России назвали в Минздраве?
18:21 03-11-2020
Какие главные проблемы в борьбе с COVID-19 в России назвали в Минздраве?
Байден победил Трампа на первом открывшемся участке на выборах президента США
18:08 03-11-2020
Байден победил Трампа на первом открывшемся участке на выборах президента США
БердскАвтомобильной мойке «Люкс» срочно требуются сотрудники (девушки, парни) 4
18:07 03-11-2020
Автомобильной мойке «Люкс» срочно требуются сотрудники (девушки, парни)
Возбудила дело против "Почты России" антимонопольная служба
18:06 03-11-2020
Возбудила дело против
Умер создатель знаменитых мультфильмов о Незнайке Владимир Шафранюк
17:56 03-11-2020
Умер создатель знаменитых мультфильмов о Незнайке Владимир Шафранюк
Катастрофа в Турции: катер с туристами из России затонул в Анталии, есть жертвы
17:49 03-11-2020
Катастрофа в Турции: катер с туристами из России затонул в Анталии, есть жертвы