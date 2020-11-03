В каких салонах красоты и магазинах нашли ковид-нарушения в Бердске

Проводятся рейды по салонам

3 ноября сотрудники управления экономразвития Бердска и Роспотребнадзор провели рейд по предприятиям потребительского рынка города и проверили соблюдение мер противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Проверки осуществлены:

Магазин кондитерской продукции (ООО «Сердечные сладости»), ул. Первомайская, 7а к. 2.

Парикмахерская «OneShot Barber» (ООО «Парнас»), ул. Первомайская, 11.

Столовая (ООО «Классик»), ул. Первомайская, 7а к. 2 (на бердском рынке).

Студия красоты «Fyксия» (ИП Иванова С.С.), ул. Ленина, 23а.

-По итогам мероприятий в столовой «Классик» выявлены нарушения: уборочный инвентарь не маркирован, находится не в установленном месте, - рассказала начальник отдела промышленности, торговли и развития предпринимательства администрации Бердска Наталья Неупомнищева.

По данному факту составлено уведомление о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

В магазине «Сердечные сладости», парикмахерской «OneShot Barber», и студии красоты «Fyксия» нарушения не выявлены.