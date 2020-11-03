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Спас двух детей из пожара ветеран МЧС Аскирко Сергей в Новосибирской области

17:24 03.11.2020 Фото: 54.mchs.gov.ru
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Причиной пожара послужило неправильное устройство и неисправность дымовой трубы на веранде.

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Ветеран МЧС России спас двух детей на пожаре в Новосибирской области

Аскирко Сергей Николаевич, ветеран МЧС России, прослуживший 11 лет в пожарной охране, спас из горящего дома двух детей, мальчика четырёх и девочку тринадцать лет, в г. Куйбышев. В настоящий момент в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области решается вопрос о поощрении товарища, который даже на заслуженном отдыхе всегда готов прийти на помощь.

1 ноября около 09:30 в дежурную службу поступило сообщение от очевидца о возгорании частного дома по ул. Сергея Лазо в г. Куйбышев. Уже через три минуты с момента выезда на место происшествия прибыл первый пожарный расчёт. В это время полыхала кровля и веранда жилого дома.

Как стало известно, Сергей Николаевич, находясь дома, первым заметил пожар у соседей. Незамедлительно мужчина 1961 года рождения позвонил в пожарную охрану и побежал проверять, есть ли в горящем здании люди.

«Из-за огня и высокой температуры на веранде войти через дверь было невозможно. Поэтому я начал стучаться в окна. В уже сильно задымлённой комнате проснулись двое соседских детей, которых я эвакуировал через окно на свежий воздух. Больше в доме людей не было. К этому времени уже подоспели пожарные», - рассказал старший сержант внутренней службы в отставке Сергей Аскирко.
В течение шести минут сотрудникам МЧС России удалось предотвратить распространение огня, локализовав пожар на общей площади 64 кв.м. Ещё девять минут понадобилось для ликвидации открытого горения. После этого пожарные около часа (до 11:00) проливали обгоревшие конструкции. В результате пожара огнём повреждена кровля и веранда. Пострадавших нет.

На месте также работали дознаватели МЧС России для выяснения всех обстоятельств. Причиной пожара послужило неправильное устройство и неисправность дымовой трубы на веранде.
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Старший сержант внутренней службы в отставке Сергей Николаевич Аскирко проработал в пожарной охране с 1996 по 2007 год. На пенсию вышел в должности пожарного пожарно-спасательной части № 13 Главного управления МЧС России по Новосибирской области (Куйбышевский район).

Источник: 54.mchs.gov.ru

ветеран мчс пожарный спасение на пожаре Сергей Аскирко
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