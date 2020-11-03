03.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

«Какая разница, кто отец?»: 15-летняя школьница забеременела после вписки у друзей в Бердске

17:44 03.11.2020 Фото: pixabay.com
2 5

Что привлекает школьниц в подобных вечеринках и толкает на случайные связи.

% name% title
15-летняя школьница забеременела после вписки у друзей

Сибирячка намерена рожать. Говорит, ей не нужны ни жалость, ни помощь. Специалисты тем временем бьют тревогу — все больше школьниц взрослеют слишком рано.
Восьмиклассница Анастасия Тузина* забеременела после квартирника школьников в Бердске полгода назад. Один из гостей вечеринки — старшеклассник Михаил* — стал предполагаемым отцом ребенка, а наутро сбежал, не оставив номера. Родные стыдятся поступка дочери и не готовы искать отца, а СК начал проверку. Подробности — в материале КП-Новосибирск.

Бердская школьница забеременела на летних каникулах. В школу Настя пришла уже с животиком. Источник КП-Новосибирск сообщил, что в октябре девушка на четвертом месяце беременности поступила в больницу и встала на учет в женскую консультацию. Информацию об этом нашему корреспонденту подтвердили и родственники будущей матери, но давать комментарии отказались.

— Не ваше дело, не вам кормить ее с ребенком, — отрезала бабушка.

Как рассказывают знакомые школьницы, все произошло на вписке старшеклассников на улице Лунной. В конце июня молодежь устроила вечеринку. Настя пришла на вечеринку с подружкой, мечтала познакомиться с парнем, готова была даже худеть ради принца. В школе Настя переживала из-за своей полноты — и не решалась подойти, а тут старшеклассник вдруг ее заметил. Наутро после шумного веселья Настя проснулась, но парня и след простыл. Позже тест показал две полоски — беременна.

Настя не рискнула сразу рассказать родителям, что беременна. Но твердо решила, что оставит ребенка, даже если Миша не женится на ней. В конце концов Анастасия сама росла без отца — с мамой, бабушкой и сестрой.

— Какая вам разница, кто этот Миша и сколько ему лет? Ко мне приезжали следователи, мы разговаривали про него, — сказала КП-Новосибирск Настя и добавила, что ей не нужны ни жалость, ни помощь: — Сами разберемся.
В школе удивлены: Анастасия училась на тройки и четверки, но редко прогуливала уроки и была «обычной девочкой». В отделе опеки и попечительства Бердска пообещали прокомментировать ситуацию позже.

— Ситуация у нас на контроле, мы проводим проверку, — прокомментировала КП-Новосибирск уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области сообщили, что по данному факту проводят проверку. Возможно, будет возбуждено уголовное дело за секс с лицом, не достигшим 16 лет.

Мы также спросили психологов, что привлекает школьниц в подобных вечеринках и толкает на случайные связи.

— Проблема вписок существовала еще со времен СССР, только тогда это по-другому называлось: многие дети торопятся показать, что они взрослые. Когда подростки оказываются в компании с алкоголем, может произойти и такая ситуация, если не хуже. Возможно, школьница хотела преодолеть комплексы по поводу внешности, а молодой человек просто воспользовался ситуацией. В жизни этой девушки, конечно, все изменится — как и в жизни любой женщины, которая рожает ребенка. Взрослые матери часто страдают после родов, лишившись на время успешной карьеры, путешествий и так далее, а вот школьница вряд ли будет переживать подобные трудности. Однако ее детство быстро закончится, придется действительно повзрослеть, — пояснил КП-Новосибирск психолог Константин Зубахин.

* Имена и фамилии героев изменены.

Источник: nsk.kp.ru

беременность вписка
Мнение читателей
2
1
1
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что будет с девочкой дальше?

Аноним, 03 ноября 2020 18:33
НВР:
Все будет хорошо,ребенок подростет пойдет учиться,работать,,,не пропадет,,
Я, 03 ноября 2020 19:08
Будет всё как раньше, а у её мамы появится ещё один ребенок.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Причастность к терактам в Вене выходцев с Северного Кавказа проверяет австрийская поолиция
19:18 03-11-2020
Причастность к терактам в Вене выходцев с Северного Кавказа проверяет австрийская поолиция
Застрял в колыбели и погиб 9-месячный ребенок из многодетной семьи
19:06 03-11-2020
Застрял в колыбели и погиб 9-месячный ребенок из многодетной семьи
Бесполезные антибиотики: Настораживает врачей рост потребления этих препаратов в коронавирус
18:44 03-11-2020
Бесполезные антибиотики: Настораживает врачей рост потребления этих препаратов в коронавирус
Пенсионера в наручниках нашли дома у подозреваемого в убийстве "Колбасного короля" Маругова
18:26 03-11-2020
Пенсионера в наручниках нашли дома у подозреваемого в убийстве
Какие главные проблемы в борьбе с COVID-19 в России назвали в Минздраве?
18:21 03-11-2020
Какие главные проблемы в борьбе с COVID-19 в России назвали в Минздраве?
Байден победил Трампа на первом открывшемся участке на выборах президента США
18:08 03-11-2020
Байден победил Трампа на первом открывшемся участке на выборах президента США
БердскАвтомобильной мойке «Люкс» срочно требуются сотрудники (девушки, парни) 4
18:07 03-11-2020
Автомобильной мойке «Люкс» срочно требуются сотрудники (девушки, парни)
Возбудила дело против "Почты России" антимонопольная служба
18:06 03-11-2020
Возбудила дело против
Умер создатель знаменитых мультфильмов о Незнайке Владимир Шафранюк
17:56 03-11-2020
Умер создатель знаменитых мультфильмов о Незнайке Владимир Шафранюк
Катастрофа в Турции: катер с туристами из России затонул в Анталии, есть жертвы
17:49 03-11-2020
Катастрофа в Турции: катер с туристами из России затонул в Анталии, есть жертвы