03.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Похороны

Умер создатель знаменитых мультфильмов о Незнайке Владимир Шафранюк

17:56 03.11.2020 Фото: ren.tv
0

За годы творчества он опубликовал ряд статей, посвященных особенностям скульптуры кукол и технике театра кукол.

% name% title
Шафранюк известен своими работами над кукольными мультфильмами
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
% name% title

Умер создатель знаменитых мультфильмов о Незнайке Владимир ШафранюкРеальную смертность от COVID-19 высчитали ученые. Данные поражаютЕщё 485 новостей

удожник-конструктор кукол, один из создателей мультфильмов про приключения Незнайки - Владимир Шафранюк - ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе студии "Союзмультфильм".

"Владимира Алексеевича не стало", - сообщили в пресс-службе.

Владимир Шафранюк родился в 1935 году. Он учился в Московском инженерно-физическом институте, работал на "Союзмультфильме", в творческом объединении "Экран", сотрудничал с рядом других студий. Шафранюк принимал участие в создании мультфильмов "Двенадцатая ночь", "Добрыня Никитич", серии картин "Приключения Незнайки и его друзей". За годы творчества он опубликовал ряд статей, посвященных особенностям скульптуры кукол и технике театра кукол. Шафранюк также написал книгу "Понятие о куклах-актерах и традиционные заблуждения".

мультфильм режиссер скончался Владимир Шафранюк
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Соболезнуем.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Причастность к терактам в Вене выходцев с Северного Кавказа проверяет австрийская поолиция
19:18 03-11-2020
Причастность к терактам в Вене выходцев с Северного Кавказа проверяет австрийская поолиция
Застрял в колыбели и погиб 9-месячный ребенок из многодетной семьи
19:06 03-11-2020
Застрял в колыбели и погиб 9-месячный ребенок из многодетной семьи
Бесполезные антибиотики: Настораживает врачей рост потребления этих препаратов в коронавирус
18:44 03-11-2020
Бесполезные антибиотики: Настораживает врачей рост потребления этих препаратов в коронавирус
Пенсионера в наручниках нашли дома у подозреваемого в убийстве "Колбасного короля" Маругова
18:26 03-11-2020
Пенсионера в наручниках нашли дома у подозреваемого в убийстве
Какие главные проблемы в борьбе с COVID-19 в России назвали в Минздраве?
18:21 03-11-2020
Какие главные проблемы в борьбе с COVID-19 в России назвали в Минздраве?
Байден победил Трампа на первом открывшемся участке на выборах президента США
18:08 03-11-2020
Байден победил Трампа на первом открывшемся участке на выборах президента США
БердскАвтомобильной мойке «Люкс» срочно требуются сотрудники (девушки, парни) 4
18:07 03-11-2020
Автомобильной мойке «Люкс» срочно требуются сотрудники (девушки, парни)
Возбудила дело против "Почты России" антимонопольная служба
18:06 03-11-2020
Возбудила дело против
Умер создатель знаменитых мультфильмов о Незнайке Владимир Шафранюк
17:56 03-11-2020
Умер создатель знаменитых мультфильмов о Незнайке Владимир Шафранюк
Катастрофа в Турции: катер с туристами из России затонул в Анталии, есть жертвы
17:49 03-11-2020
Катастрофа в Турции: катер с туристами из России затонул в Анталии, есть жертвы