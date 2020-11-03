Запретила делать анализы на COVID-19 медикам главврач ЦГБ Бердска Дробинская?

Алла Николаевна пришла в медицину Бердска год назад. При ней доделан ремонт по нацпроекту, начался ремонт крыш в больницах, создан колл-центр. Но почему медики настроены против нее?

В ЦГБ Бердска работает колл-центр с приходом Аллы Дробинской

Запретила делать анализ на ковид всем сотрудникам ЦГБ Бердска главный врач Алла Дробинская. С таким заявлением в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" обратились сами работники поликлиник. Правда ли это?

Также медики сообщают, что ситуация с допросами медиков усугубляется, ухудшается обстановка в поликлиниках, взаимоотношения с персоналом. Медиков не хватает, большинство болеют, многие увольняются из-за невыносимых условий. Напомним, в полном развале медицины обвинили главврача ЦГБ Бердска Дробинскую горожане. Многие хотят подписать обращение медиков за ее отставку. Насколько обоснованы претензии врачей?

- По нашей информации Алла Николаевна запретила делать анализ на коронавирус медицинским работникам, они работают просто без тестов, - заявила медик 3 ноября.

Действительно ли этот так "Курьер. Среда. Бердск" не удалось узнать у самой Аллы Николаевны, она перестала отвечать на звонки редакции. Поэтому по данному вопросу отправлен запрос в министерство здравоохранения Новосибирской области.

Хроники медицины Бердска

Напомним, нового главного врача бердской ЦГБ Аллу Дробинскую назначили на должность 19 августа 2019 года. Ее назначение было связано с увольнением экс-главврача бердской ЦГБ Юрия Краморова. Он уволился 9 августа после проверки хода ремонта корпусов ЦГБ про путинскому проекту «Здравоохранение». Были сорваны сроки ремонта.

Отметим, что перед этом Алла Николаевна занимала должность заместителя главного врача по медицинской части городской больницы №1 Новосибирска.

На плечи Аллы Николаевны легла полностью разрушенная обстановка в поликлиниках Бердска - поступило полсотни жалоб от пациентов на медработников и условия в больнице в редакцию "Курьер. Среда. Бердск". В итоге новый главврач отвечала на накопившиеся за годы вопросы и решала давние проблемы, придя на новую должность. Напомним, 50 обращений были переданы главврачу в сентябре 2019 года, она попросила отсрочку. Ответы были опубликованы в сюжете "Главврач Дробинская отвечает".

Откуда трудности?

В сентябре 2020 во вторую волну пандемии в медицине Бердска начались серьезные проблемы - задержка зарплаты, болезнь многих медиков. Министр здравоохранения Хальзов связал проблемы с выплатами с перераспределением финансирования из-за необходимости в средствах защиты от коронавируса. Почему министерство позволило этой обстановке повлиять на зарплату медиков, от которых зависят наши жизни, это открытый вопрос. Также именно в пандемию была изменена система оплаты труда медикам в регионе.

Отметим, что при Алле Николаевне в Бердской ЦГБ сделано многое: наконец начался ремонт крыш в больницах, доделан ремонт по нацпроекту, сроки которого были сорваны предыдущим руководством. Также создан колл-центр и приняты многие молодые специалисты в штат поликлиник.

Почему при этом все же медики Бердска так категорически настроены против главврача? Напомним, петицию за отставку главврача ЦГБ Бердска Дробинской готовят медики. За увольнение министра Хальзова уже подписались.

- Мы понимаем, что "рыба гниет с головы", и что Алла Николаевна не самое первое лицо в системе здравоохранения. Просто она тоже медик, и мы были рады, когда она пришла к руководству. Единственное, чего мы сейчас бы хотели, это чтобы она поратовала за своих коллег там наверху и отстояла наши права, - отметила медработник в заключение.

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