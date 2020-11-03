Какие главные проблемы в борьбе с COVID-19 в России назвали в Минздраве?

Сюжет: Вторая волна COVID-19
Загруженность больниц и дефицит медицинских кадров являются основными проблемами в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в России, заявила во вторник директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Минздрава РФ Инна Куликова.
"Основные проблемы - это загрузка коечного фонда, это необходимый акцент на амбулаторное обеспечение лекарствами, это дефицит кадров и это дефицит диагностики", - сказала она на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Куликова подчеркнула, что нагрузка на инфраструктуру и ресурсы отечественной системы здравоохранения возросла кратно.