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Байден победил Трампа на первом открывшемся участке на выборах президента США

18:08 03.11.2020 Фото: Википедии
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На первых двух избирательных участках завершилось голосование на президентских выборах в США.

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На первых двух открывшихся участках в США победили и Байден, и Трамп

На первом участке в поселении Дисквилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир на границе с Канадой победил кандидат от демократической партии Джозеф Байден. Там за него проголосовали все пять избирателей. Их голоса подсчитали сразу после сдачи последнего бюллетеня. Об этом сообщает телеканал CNN.

Согласно традиции, жители городка начинают голосовать за несколько часов до остальных избирателей в стране в полночь (08:00 мск).

Также проголосовали жители соседнего населенного пункта Милсфилд. Он также находится в штате Нью-Гэмпшир примерно в 20 км к югу от Дисквилл-Нотча. Там 16 избирателей проголосовали за действующего президента США республиканца Дональда Трампа, пять — за Джо Байдена.

При этом, несмотря на право проголосовать первыми, мнение жителей Нью-Гэмпшира редко становится пророческим на президентских выборах. Когда в 1960 году жители Дисквилл-Нотча проголосовали первыми, они выбрали кандидата от республиканской партии Ричарда Никсона, однако президентом стал его соперник Джон Кеннеди. Спустя 56 лет большинство избирателей поселения (6) проголосовали за представителя от демократов Хиллари Клинтон, но она проиграла выборы и президентом стал Дональд Трамп, которого в Диксвилл- Нотче поддержали двое.

На выборах в США 3 ноября будут избраны не только президент и вице-президент, но и 435 членов палаты представителей, 35 сенаторов и 13 региональных губернаторов.

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