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Бесполезные антибиотики: Настораживает врачей рост потребления этих препаратов в коронавирус

18:44 03.11.2020 Фото: pexels.com
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Ситуация с антибиотиками, скажем так, очень сложная, потому что их потребление выросло.

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Минздрав обеспокоен тем, что россияне все чаще используют антибиотики при коронавирусе

Минздрав обеспокоен тем, что россияне все чаще используют антибиотики при коронавирусе, которые бесполезны для его лечения. Об этом во вторник заявила директор департамента Минздрава РФ по организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Инна Куликова.

"Ситуация с антибиотиками, скажем так, очень сложная, потому что их потребление выросло. Хотя антибиотики при коронавирусной инфекции - это бесполезная история", - сказала она на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Ранее заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев говорил, что антибактериальная терапия при лечении новой коронавирусной инфекции неэффективна, однако случаи назначения антибиотиков медиками при лечении COVID-19 сегодня превышают нормы в десятки раз.

COVID-19 антибиотики коронавирус медик Инна Куликова
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